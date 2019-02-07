Меркель наголосила на ролі розвідки у захисті від кіберзагроз і дезінформації

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) відіграє важливу роль у захисті країни від кіберзагроз та дезінформаційних кампаній. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), виступаючи на церемонії відкриття нової штаб-квартири BND у Берліні в п'ятницю, 8 лютого, повідомляє агенція AFP.

За словами канцлерки, сьогодні багато країн ведуть досить активні гібридні війни. "І на цьому напрямку ми потребуємо сильної розвідслужби, яка зможе своєчасно проаналізувати і попередити про кіберзагрози, що надходять з-за кордону", - підкреслила Меркель.

Особливу увагу очільниця уряду ФРН приділила також боротьбі проти дезінформації. "Ми повинні навчитися поводитися з фейковими новинами, як зі складовою частиною гібридної війни", - зазначила вона, нагадавши, що найчастіше за подібними повідомленнями стоїть цілеспрямована державна пропаганда. На думку канцлерки, BND відводитися особлива роль на цьому напрямку. Спецслужба повинна аналізувати, хто стоїть за подібними пропагандистськими атаками. Це, за її словами, особливо актуально незадовго до виборів до Європарламенту.

Боротьба проти ІД

У своєму виступі Меркель також назвала центральним викликом ситуацію в Сирії, де досі триває війна. У той же час очільниця німецького уряду не погодилася з оцінкою президента США Дональда Трампа, який заявив про швидкий розгром терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). За словами канцлерки, терористів у Сирії вдалося витіснити із захоплених ними територій. "Але це, на жаль, не означає, що ІД зникла. Швидше, вона перейшла до асиметричних методів ведення війни", - сказала канцлерка, зазначивши, що бойовики ІД, як і раніше, становлять серйозну небезпеку.

Розвідслужба переїхала з Баварії до Берліна

Рішення про переїзд штаб-квартири BND з баварського Пуллаха до Берліна було ухвалене ще в квітні 2003 року. Безпосередні будівельні роботи в самому центрі колишнього Східного Берліна почалися в травні 2008 року і обійшлися німецькому уряду приблизно в 1,1 мільярда євро. Перші співробітники переїхали в новий комплекс в 2014 році. Остаточний переїзд завершився в січні 2019 року.