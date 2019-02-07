 Меркель наголосила на ролі розвідки у захисті від кіберзагроз і дезінформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

Меркель наголосила на ролі розвідки у захисті від кіберзагроз і дезінформації

Відкриваючи нову штаб-квартиру німецької розвідки в Берліні, канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала основні загрози й наголосила, що країна, як ніколи до цього, потребує сильної і дієздатної розвідслужби.

Меркель біля нової штаб-квартири BND

Меркель біля нової штаб-квартири BND

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) відіграє важливу роль у захисті країни від кіберзагроз та дезінформаційних кампаній. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), виступаючи на церемонії відкриття нової штаб-квартири BND у Берліні в п'ятницю, 8 лютого, повідомляє агенція AFP.

За словами канцлерки, сьогодні багато країн ведуть досить активні гібридні війни. "І на цьому напрямку ми потребуємо сильної розвідслужби, яка зможе своєчасно проаналізувати і попередити про кіберзагрози, що надходять з-за кордону", - підкреслила Меркель.

Особливу увагу очільниця уряду ФРН приділила також боротьбі проти дезінформації. "Ми повинні навчитися поводитися з фейковими новинами, як зі складовою частиною гібридної війни", - зазначила вона, нагадавши, що найчастіше за подібними повідомленнями стоїть цілеспрямована державна пропаганда. На думку канцлерки, BND відводитися особлива роль на цьому напрямку. Спецслужба повинна аналізувати, хто стоїть за подібними пропагандистськими атаками. Це, за її словами, особливо актуально незадовго до виборів до Європарламенту.

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Боротьба проти ІД

У своєму виступі Меркель також назвала центральним викликом ситуацію в Сирії, де досі триває війна. У той же час очільниця німецького уряду не погодилася з оцінкою президента США Дональда Трампа, який заявив про швидкий розгром терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). За словами канцлерки, терористів у Сирії вдалося витіснити із захоплених ними територій. "Але це, на жаль, не означає, що ІД зникла. Швидше, вона перейшла до асиметричних методів ведення війни", - сказала канцлерка, зазначивши, що бойовики ІД, як і раніше, становлять серйозну небезпеку.

Розвідслужба переїхала з Баварії до Берліна

Рішення про переїзд штаб-квартири BND з баварського Пуллаха до Берліна було ухвалене ще в квітні 2003 року. Безпосередні будівельні роботи в самому центрі колишнього Східного Берліна почалися в травні 2008 року і обійшлися німецькому уряду приблизно в 1,1 мільярда євро. Перші співробітники переїхали в новий комплекс в 2014 році. Остаточний переїзд завершився в січні 2019 року.

  • Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (БНД) займає 14 футбольних полів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Територія штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) займає площу в 14 футбольних полів. Її будівництво тривало понад десять років та обійшлося в мільярд євро. Ще 400 мільйонів коштувало технічне оснащення та переїзд, який має завершитися до кінця 2018 року.

  • Логотип Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Головне завдання Федеральної розвідувальної служби, окрім, власне, зовнішньої розвідки, - боротьба с тероризмом та організованою злочинністю. Зараз створюється нове управління - боротьби з комп'ютерним шпигунством. У штаб-квартирі в Берліні після завершення переїзду працюватимуть майже 4500 співробітників зовнішньої розвідки ФРН.

  • Поблизу головного входу, на подвір'ї штаб-квартири БНД, - художній об'єкт з червонястої сталі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Біля головного входу, на подвір'ї штаб-квартири BND, - лежить схожий на уламок скелі художній об'єкт з червонуватої сталі. Призначення його незрозуміле. Автор Штефан Соуз стверджує, що це натяк на роботу розвідників, які розгадують таємниці.

  • Фойє нової будівлі Федеральної розвідувальної служби

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Такий вигляд має головне фойє. Звідси можна потрапити у різні сектори - але не усім співробітникам розвідки, а тільки тим, хто в цих секторах працює. Крім того, всередині комплексу містяться 50 "комунікаційних зон", доступних усім співробітникам розвідки. Там стоять столики, є електричні плити та мікрохвильовки.

  • Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Зовнішні стіни будівель на берлінській вулиці Chausseestrasse вкриті анодним (тобто таким, що не окислюється) алюмінієм. Усього в комплексі BND 14 тисяч вікон завширшки 75 сантиметрів. Скло - спеціальне.

  • В комплексі - два так званих кризових центри

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    У комплексі розташовані два "кризові центри". Вони призначені для найважливіших нарад. Приміщення надійно захищені від прослуховування. Комп'ютери, відеокамери, кабінки для перекладачів, а на стіні - годинник, який показує час в Берліні, Нью-Йорку, Лондоні, Москві та Пекіні.

  • Кабінет розвідників

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    А ось звичайний робочий кабінет розвідників. В комплексі BND - 5200 таких кабінетів, переважно двомісних, площею 17 кв. метрів. У кожного співробітника на столі - два телефони й два комп'ютери. Один працює тільки у внутрішній мережі, інший призначений для зв'язку зі зовнішнім світом.

  • Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на 8 поверсі.

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Кабінет глави зовнішньої розвідки розмістили на восьмому поверсі. Письмовий стіл зі світлого дерева, паркетна підлога. Поруч - душова, але кімнати відпочинку з канапою немає. З маленького балкончика відкривається краєвид на будівлю парламенту та відомство федерального канцлера. Це символічно, адже саме ці органи контролюють розвідку. До речі, пальма поруч з будівлею BND - штучна.

  • Юрист Бруно Каль - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року

    Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

    Юрист Бруно Каль (Bruno Kahl) - глава зовнішньої розвідки Німеччини з липня 2016 року. З 1994 року він працював у суді, в 1996-2005 роках був депутатом Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу, потім працював на керівних посадах у міністерстві внутрішніх справ та міністерстві фінансів.

    Автор: Єфім Шуман, Юлія Куценко


DW.COM

Фоторепортаж з нової штаб-квартири німецької зовнішньої розвідки

Журналісти вперше отримали доступ до нової штаб-квартири Федеральної розвідувальної служби Німеччини у Берліні. DW знайомить вас з найсекретнішою будівлею ФРН. (31.01.2018)  

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