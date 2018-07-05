 Меркель наголосила на розбіжностях з Орбаном у підходах до проблеми біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель наголосила на розбіжностях з Орбаном у підходах до проблеми біженців

Очільники урядів Німеччини та Угорщини обговорили політику щодо біженців, констатувавши розбіжності у підходах. Віктор Орбан наполягає, що його країна у міграційній політиці бере на себе частину тягаря ФРН.

Віктор Орбан та Анґела Меркель по-різному бачать проблему біженців

Віктор Орбан та Анґела Меркель по-різному бачать проблему біженців

Німеччина та Угорщина зберігають різні підходи до проблеми біженців у Європі, заявила у четвер, 5 липня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з угорським колегою Віктором Орбаном у Берліні. За її словами, Будапешт не бажає приймати шукачів притулку, яких Берлін планує повертати відповідно до Дублінських угод. Окрім того, Угорщина навіть не відчуває "себе відповідальною за обробку заяв про надання притулку", а натомість наполягає, що "ці мігранти не були зареєстровані в інших країнах, передусім у Греції", - додала Меркель, цитує агенція dpa.

Вона наголосила, що під час зустрічі різне бачення проблеми проявлялося. Зокрема, зазначила Меркель, федеральний уряд Німеччини на відміну від угорського прем'єр-міністра вважає, що Європа не може відгородитися від скрутного стану біженців. У чому сторони були єдині, то це щодо необхідності краще захищати зовнішні кордони ЄС та боротися з причинами виникнення потоків біженців.

DW.COM

Європейська Комісія перевірить, чи відповідає праву ЄС компроміс щодо шукачів притулку між німецькими партіями ХДС та ХСС. Голова ЄК Жан-Клод Юнкер заявив, що, на перший погляд, суперечності немає. (03.07.2018)

Мігранти, зареєстровані в інших країнах, перебуватимуть у німецьких транзитних центрах до 48 годин, повідомила канцлерка. Після цього їх повертатимуть до цих країн або ж відправлятимуть у центри прийому біженців. (04.07.2018)

Віктор Орбан своєю чергою на прес-конференції зазначив, що Угорщина, захищаючи свої південні кордони, позбавляє Німеччину "величезного тагаря". А тому вкрай "несправедливо, що у Німеччині нам часто закидають брак солідарності", - поскаржився Орбан.

Нагадаємо, минулого тижня на саміті ЄС у Брюсселі вдалося досягти компромісу щодо вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про посилення прикордонної служби ЄС Frontex, можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи, а також закритих центрів для мігрантів, чиї прохання про притулок розглядаються. Вони також наголосили на загрозі, яку несе вторинна міграція для системи надання притулку в ЄС.

Це - перший візит Орбана до Берліна з 2014 року. Угорський прем'єр був одним із найбільших противників політики щодо біженців та "культури гостинності" канцлерки Анґели Меркель в 2015 році.

Дивитись відео 01:24
Now live
01:24 хв

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Саміт ЄС щодо кризи біженців: ніч, яка задовольнила всіх (29.06.2018)  

Також за темою

Flüchtlinge am Flughafenbahnhof Köln

Німеччина дедалі активніше висилає шукачів притулку до інших країн ЄС 28.06.2018

Німеччина активно повертає шукачів притулку до країн ЄС, де вони вперше потрапили на територію Євросоюзу. За січень-травень цього року було вислано 4100 мігрантів.

Libyen Migranten auf dem Mittelmeer

Криза біженців: хто в ЄС і як намагається її вирішити 28.06.2018

Кількість мігрантів, які прибувають до ЄС, скоротилася у порівнянні з 2017-м на понад 50 відсотків. Тож за статистикою нині в ЄС кризи біженців немає. Але ЄС доводиться реагувати на роздмухування настроїв популістами.

Bulgarien EU-Balkan-Gipfel in Sofia | Viktor Orban

Угорщина: Орбан відкриває новий фронт протистояння із ЄС 21.06.2018

Внесенням змін до конституції та новим законом щодо міграції, який суперечить демократичним засадам держави, Віктор Орбан іде у наступ проти його критиків та ЄС.

Докладно

У колишньому нацистському концтаборі Аушвіц на території Польщі

Чому Польща та Ізраїль запустили спільну "рекламу"

Ізраїль та Польща на правах реклами оприлюднили спільну заяву в німецьких медіа. Ідеться про суперечливий закон. 

Geldbeutel mit Geldscheinen (DW/I. Kuprijanova)

Новий закон про валюту: що зміниться?

Новий закон про валюту, який напередодні підписав президент Петро Порошенко, може істотно полегшити життя бізнесу. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  