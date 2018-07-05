Меркель наголосила на розбіжностях з Орбаном у підходах до проблеми біженців

Німеччина та Угорщина зберігають різні підходи до проблеми біженців у Європі, заявила у четвер, 5 липня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з угорським колегою Віктором Орбаном у Берліні. За її словами, Будапешт не бажає приймати шукачів притулку, яких Берлін планує повертати відповідно до Дублінських угод. Окрім того, Угорщина навіть не відчуває "себе відповідальною за обробку заяв про надання притулку", а натомість наполягає, що "ці мігранти не були зареєстровані в інших країнах, передусім у Греції", - додала Меркель, цитує агенція dpa.

Вона наголосила, що під час зустрічі різне бачення проблеми проявлялося. Зокрема, зазначила Меркель, федеральний уряд Німеччини на відміну від угорського прем'єр-міністра вважає, що Європа не може відгородитися від скрутного стану біженців. У чому сторони були єдині, то це щодо необхідності краще захищати зовнішні кордони ЄС та боротися з причинами виникнення потоків біженців.

Віктор Орбан своєю чергою на прес-конференції зазначив, що Угорщина, захищаючи свої південні кордони, позбавляє Німеччину "величезного тагаря". А тому вкрай "несправедливо, що у Німеччині нам часто закидають брак солідарності", - поскаржився Орбан.

Нагадаємо, минулого тижня на саміті ЄС у Брюсселі вдалося досягти компромісу щодо вирішення міграційної кризи. Учасники саміту домовилися про посилення прикордонної служби ЄС Frontex, можливість відкриття таборів для біженців за межами Європи, а також закритих центрів для мігрантів, чиї прохання про притулок розглядаються. Вони також наголосили на загрозі, яку несе вторинна міграція для системи надання притулку в ЄС.

Це - перший візит Орбана до Берліна з 2014 року. Угорський прем'єр був одним із найбільших противників політики щодо біженців та "культури гостинності" канцлерки Анґели Меркель в 2015 році.