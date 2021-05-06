Меркель: Ми зобов'язані зберегти пам'ять про жертв нацизму

У 76 річницю закінчення Другої світової війни в Європі та звільнення Німеччини від нацизму канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вказала на необхідність зберегти пам'ять про жертв націонал-соціалізму. Слова канцлерки у суботу, 8 травня, процитував у Twitter прессекретар німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

"Збереження пам'яті про мільйони людей, які загинули в роки націонал-соціалістичної тиранії залишається нашим вічним обов'язком", - наводить він слова Меркель. 8 травня 1945 року стало для Німеччини днем ​​звільнення та означало завершення нацистської диктатури та пов'язаного з нею знищення євреїв.

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Плани меморіального комплексу у Берліні

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) висловив подяку мільйонам людей, які "ризикували та жертвували своїми життями заради звільнення світу від фашизму". Звернувши увагу на те, що фашистська ідеологія, на жаль, не повністю викоренена і сьогодні, німецький міністр підкреслив: "Ми повинні кожен день разом відстоювати демократію і свободу".

Державний міністр у справах Європи в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) виступив за створення в Берліні єдиного меморіального комплексу, присвяченого пам'яті всіх жертв нацизму. Так, наприклад, за словами Рота, в столиці ФРН немає меморіалу пам'яті жертв нацизму, які загинули на території колишнього Радянського Союзу.

"Такого місця давно не вистачає, - написав він у статті, опублікованій на новинному порталі t-online з нагоди річниці визволення Європи від диктатури націонал-соціалізму. - Нам потрібен нарешті спільний меморіал усім жертвам, щоб віддати данину стражданням всіх постраждалих країн".

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