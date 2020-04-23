Меркель: Ми все ще живемо на початковому етапі пандемії
Виступаючи перед Бундестагом, федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель розкритикувала надто швидке скасування карантинних обмежень у деяких регіонах країни та закликала рахуватися із тривалими обмеженнями.
Анґела Меркель під час виступу в Бундестазі
Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала німецьких громадян бути готовими до тривалих карантинних обмежень, запроваджених у країні для боротьби з коронавірусом. Нікому не приємно це чути, але правда полягає в тому, що "ми живемо не під час завершальної фази пандемії, а все ще на її початковому етапі". "Нам доведеться ще довго жити із цим вірусом", - зазначила Меркель у четвер, 23 квітня, під час першої урядової заяви в Бундестазі, зробленої за час коронавірусної кризи.
У своєму виступі німецька канцлерка також гостро розкритикувала очільників урядів деяких федеральних земель за поспішність у знятті ними карантинних обмежень. Те, як вони втілили рішення, ухвалені минулого тижня під час конференції за її участі, Меркель назвала "частково дуже енергійним, щоб не сказати занадто енергійним". Дії яких саме регіональних політиків вона має на увазі, канцлерка не уточнила.
Меркель також пояснила, що чудово розуміє, якими важкими є запроваджені обмеження не лише для окремих громадян країни, але і для суспільства загалом. "Ця пандемія - виклик для демократії, так як вона обмежує саме те, що є нашими екзистенційними правами й потребами", - заявила канцлерка ФРН. За її словами, максимальна витримка і дисципліна на початку пандемії уможливлять швидке поступове відновлення економічного і суспільного життя.
У боротьбі з пандемією COVID-19 Меркель підтримала ВООЗ
Канцлерка Німеччини також закликала до стриманих оцінок статистики захворювання на COVID-19 у країні. Уповільнення зростання кількості нових випадків зараження, збільшення кількості тих, хто одужав, - це лише проміжні успіхи, які демонструють, що система охорони здоров'я Німеччини досі витримує навантаження, підкреслила канцлерка.
"Але саме тому, що цифри викликають певні надії, я вважаю своїм обов'язком сказати: цей проміжний результат крихкий, - зазначила Меркель. - Ми рухаємося по тонкому льоду, можна сказати, по найтоншому льоду". На її думку, сьогоднішні показники нічого не говорять про те, як виглядатиме ситуація в Німеччині через кілька тижнів - після скасування деяких обмежень на контакти.
На тлі звинувачень, висловлених президентом США Дональдом Трампом на адресу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Меркель заявила про повну її підтримку: "ВООЗ є незамінним партнером".
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Нікуди без захисної маски
Рукавиці, смартфон, захисна маска
Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.
Нікуди без захисної маски
Подарунок для пожежників
Зважаючи на дефіцит масок, дедалі більше людей та установ роблять їх самостійно. В YouTube та Twitter з'явилися відео з хештегом #maskeauf ("одягаємо маску"), де люди показують, як легко можна зробити захисну маску в себе вдома. Однією з них є кравчиня Керстін Бохо (Cerstin Bochow) з державного театру міста Котбус. Пошиті маски вона передає в пожежну службу та Німецький Червоний Хрест.
Нікуди без захисної маски
Завжди з усмішкою
Мисткиня Манша Фрідріх (Mansha Friedrich) бореться з коронавірусом гачком. В'язані нею маски вона прикрашає усміхненими обличчями, образами тваринами або сонячними мотивами. Вкладки з тканини, що використовуються як фільтри, можна замінити. Мисткиня з Ганновера каже, що не хоче дозволити пандемії зіпсувати собі гарний настрій.
Нікуди без захисної маски
У стилі сукні
Чехія й Словаччина пішли далі за Німеччину. Обов'язкове носіння маски в цих країнах запровадили ще в середині березня. Усі, хто перебуває в супермаркетах чи громадських місцях, повинен носити захисну маску. Президентка Словаччини Зузана Чапутова й прем'єр-міністр Ігор Матович подають хороший приклад. Тим часом, до схожих заходів вдалась і Австрія. Тепер у місцях торгівлі там потрібно носити маску.
Нікуди без захисної маски
Весняне пробудження у Китаї
Захисні маски вже давно є обов'язковим атрибутом в Китаї. Ця пара з міста Шеньян вирішила не відмовляти собі в романтиці, незважаючи на коронавірус та жорсткі заходи контролю. Вони самовіддано танцюють на весняному сонці і, здається, забули про все, що відбувається навколо.
Нікуди без захисної маски
Ізраїль не робить винятків
Жорсткі обмеження діють і в Ізраїлі. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху запровадив суворий карантин, за дотриманням якого стежать поліцейські та військові. Вдома залишатися повинні і ортодоксальні юдеї. У районі Єрусалима Меа-Шерім поліцейський в масці наказує ультраортодоксальному співвітчизникові повернутися додому.
Нікуди без захисної маски
Мистецтво в секторі Гази
У густонаселеному секторі Гази художники намагаються підбадьорити населення. Митці у районі Шуджая прикрашають захисні маски популярними мотивами. Влада сектору Гази запровадила обмеження на пересування та заборонила масові зібрання. Цьогоріч також скасовано щорічний "Марш повернення", який постійно супроводжується масовими протестами на ізраїльському кордоні.
Нікуди без захисної маски
Колумбійські "Халки"
У Колумбії переважають радикальні та незвичайні мотиви на масках. Зціплені зуби на захисті обличчя двох поліцейських, здається, були скопійовані з "монстра Халка". Кремезний монстр Халк - головний персонаж коміксу, опублікованого Стеном Лі та Джеком Кірбі у 1962 році. За мотивами історії "неймовірного Халка" було знято декілька фільмів та телесеріалів.
Нікуди без захисної маски
Макрон бореться з дефіцитом
Макрон бореться з дефіцитом Президент Франції Еммануель Макрон відвідує фабрику захисного одягу та масок у Сен-Бартелемі-д'Анжу. У Франції сотні медичних працівників подали до суду на уряд. Вони закидають владі, що та не забезпечила їх належною кількістю захисного одягу під час пандемії. Однак, багато лікарів працюють попри все.