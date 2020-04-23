Меркель: Ми все ще живемо на початковому етапі пандемії

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала німецьких громадян бути готовими до тривалих карантинних обмежень, запроваджених у країні для боротьби з коронавірусом. Нікому не приємно це чути, але правда полягає в тому, що "ми живемо не під час завершальної фази пандемії, а все ще на її початковому етапі". "Нам доведеться ще довго жити із цим вірусом", - зазначила Меркель у четвер, 23 квітня, під час першої урядової заяви в Бундестазі, зробленої за час коронавірусної кризи.

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У своєму виступі німецька канцлерка також гостро розкритикувала очільників урядів деяких федеральних земель за поспішність у знятті ними карантинних обмежень. Те, як вони втілили рішення, ухвалені минулого тижня під час конференції за її участі, Меркель назвала "частково дуже енергійним, щоб не сказати занадто енергійним". Дії яких саме регіональних політиків вона має на увазі, канцлерка не уточнила.

Меркель також пояснила, що чудово розуміє, якими важкими є запроваджені обмеження не лише для окремих громадян країни, але і для суспільства загалом. "Ця пандемія - виклик для демократії, так як вона обмежує саме те, що є нашими екзистенційними правами й потребами", - заявила канцлерка ФРН. За її словами, максимальна витримка і дисципліна на початку пандемії уможливлять швидке поступове відновлення економічного і суспільного життя.

У боротьбі з пандемією COVID-19 Меркель підтримала ВООЗ

Канцлерка Німеччини також закликала до стриманих оцінок статистики захворювання на COVID-19 у країні. Уповільнення зростання кількості нових випадків зараження, збільшення кількості тих, хто одужав, - це лише проміжні успіхи, які демонструють, що система охорони здоров'я Німеччини досі витримує навантаження, підкреслила канцлерка.

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"Але саме тому, що цифри викликають певні надії, я вважаю своїм обов'язком сказати: цей проміжний результат крихкий, - зазначила Меркель. - Ми рухаємося по тонкому льоду, можна сказати, по найтоншому льоду". На її думку, сьогоднішні показники нічого не говорять про те, як виглядатиме ситуація в Німеччині через кілька тижнів - після скасування деяких обмежень на контакти.

На тлі звинувачень, висловлених президентом США Дональдом Трампом на адресу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), Меркель заявила про повну її підтримку: "ВООЗ є незамінним партнером".

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