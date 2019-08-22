 Меркель, Макрон і Джонсон відхилили пропозицію Трампа знову приєднати РФ до G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

Меркель, Макрон і Джонсон відхилили пропозицію Трампа знову приєднати РФ до G7

Лідери Німеччини, Великобританії та Франції не підтримали пропозицію президента США Дональда Трампа щодо повернення Росії до Великої вісімки.

Меркель, Макрон і Джонсон відхилили пропозицію Трампа повернути РФ до G8

Росію виключили з G8 2014 року

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відхилили пропозицію презмдента США Дональда Трампа повернути Росію до G8.

Анґела Меркель у середу, 21 серпня, нагадала, що Росію виключили з Великої вісімки (G8) "з певних причин". За її словами, ці причини все ще існують з огляду на анексію українського Криму та підтримку Москвою сепаратистів на Сході України. Водночас, якщо Росія робитиме кроки задля реалізації Мінських угод, тоді можна буде дати нову оцінку ситуації, додала вона.

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Країни G7 разом вирішили виключити РФ зі свого складу через анексію Криму та підтримку бойовиків на Донбасі, нагадали в німецькому уряді. Повернення Росії до клубу уможливиться лише після залагодження цих конфліктів. (21.08.2019)

Застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів та моряків немає виправдання, зазначили міністри закордонних справ країн "Великої сімки". (06.04.2019)

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив проти повернення Росії до G8. "Я думаю, що повернення Росії без жодних умов було б ознакою слабкості Великої сімки (G7)", - цитує Макрона агенція Reuters. За його словами, це було б стратегічною помилкою. На його думку, необхідно вирішення української кризи перед поверненням Росії до кола семи провідних країн світу.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон теж поділяє ці погляди. У середу, 21 серпня, він нагадав, що Лондон звинувачує Росію у застосуванні хімічної зброї у Великобританії. За його словами, Росія влаштовує провокації не тільки в Україні, "але і в багатьох інших місцях у світі". Джонсон вважає, що досі не існує умов, за яких Росія може бути знову долучена до клубу Великої сімки.

Дональд Трамп запропонував повернути Росію до G8

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки.

Участь Росії у G8 припинили 2014 року у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Наразі членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року. 

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Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)

  • Мапа: хто входить до G20 - Великої двадцятки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G20: Найпотужніші економіки

    Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.

  • Члени G7 - мапа держав Великої сімки

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G7: Вхід лише для обраних

    Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.

  • Мапа G8+5 - Велика вісімка та країни з високими темпами розвитку

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G8: Коротка історія Великої вісімки

    Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).

  • Група десяти - МВФ - мапа G10

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G10: Світові кредитори

    11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.

  • Мапа Групи 15-ти, G15

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G15: Співпраця півдня з півднем

    15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.

  • Група 77 - G77 - мапа країн-членів G77

    Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

    G77: Клуб бідних

    Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.

    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


DW.COM

Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?

G20, G7, G77 - перелік глобальних об'єднань країн, названих за англійським "Group of...", довгий. Це групи держав, які намагаються відстоювати спільні цілі. Які є "клуби за інтересами" з літерою G і хто до них входить? (07.07.2017)  

Аудіо й відео до теми

Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)  

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