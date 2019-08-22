Меркель, Макрон і Джонсон відхилили пропозицію Трампа знову приєднати РФ до G7

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відхилили пропозицію презмдента США Дональда Трампа повернути Росію до G8.
Анґела Меркель у середу, 21 серпня, нагадала, що Росію виключили з Великої вісімки (G8) "з певних причин". За її словами, ці причини все ще існують з огляду на анексію українського Криму та підтримку Москвою сепаратистів на Сході України. Водночас, якщо Росія робитиме кроки задля реалізації Мінських угод, тоді можна буде дати нову оцінку ситуації, додала вона.
Президент Франції Еммануель Макрон також виступив проти повернення Росії до G8. "Я думаю, що повернення Росії без жодних умов було б ознакою слабкості Великої сімки (G7)", - цитує Макрона агенція Reuters. За його словами, це було б стратегічною помилкою. На його думку, необхідно вирішення української кризи перед поверненням Росії до кола семи провідних країн світу.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон теж поділяє ці погляди. У середу, 21 серпня, він нагадав, що Лондон звинувачує Росію у застосуванні хімічної зброї у Великобританії. За його словами, Росія влаштовує провокації не тільки в Україні, "але і в багатьох інших місцях у світі". Джонсон вважає, що досі не існує умов, за яких Росія може бути знову долучена до клубу Великої сімки.
Дональд Трамп запропонував повернути Росію до G8
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки.
Участь Росії у G8 припинили 2014 року у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Наразі членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.
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G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов