Меркель, Макрон і Джонсон відхилили пропозицію Трампа знову приєднати РФ до G7

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відхилили пропозицію презмдента США Дональда Трампа повернути Росію до G8.

Анґела Меркель у середу, 21 серпня, нагадала, що Росію виключили з Великої вісімки (G8) "з певних причин". За її словами, ці причини все ще існують з огляду на анексію українського Криму та підтримку Москвою сепаратистів на Сході України. Водночас, якщо Росія робитиме кроки задля реалізації Мінських угод, тоді можна буде дати нову оцінку ситуації, додала вона.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив проти повернення Росії до G8. "Я думаю, що повернення Росії без жодних умов було б ознакою слабкості Великої сімки (G7)", - цитує Макрона агенція Reuters. За його словами, це було б стратегічною помилкою. На його думку, необхідно вирішення української кризи перед поверненням Росії до кола семи провідних країн світу.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон теж поділяє ці погляди. У середу, 21 серпня, він нагадав, що Лондон звинувачує Росію у застосуванні хімічної зброї у Великобританії. За його словами, Росія влаштовує провокації не тільки в Україні, "але і в багатьох інших місцях у світі". Джонсон вважає, що досі не існує умов, за яких Росія може бути знову долучена до клубу Великої сімки.

Дональд Трамп запропонував повернути Росію до G8

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловився за повторне приєднання Росії до клубу Великої сімки.

Участь Росії у G8 припинили 2014 року у відповідь на анексію Криму. Відтоді клуб повернувся до попереднього формату - G7. Наразі членами Великої сімки є США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.

Дивитись відео 00:56 Поділитись Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zB2F Трамп: Навіщо зустрічатися на G7 без Росії? (08.06.2018)