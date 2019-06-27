 Меркель знову проводила офіційний прийом сидячи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2019

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Новини

Меркель знову проводила офіційний прийом сидячи

Німецька канцлерка сиділа під час урочистостей з нагоди візиту прем'єр-міністерки Молдови. Таким чином Анґела Меркель приймає гостей вдруге після того, як з нею в останній час стались напади тремтіння.

Анґела Меркель і Майя Санду сиділи під час виконання державних гімнів Німеччини та Молдови

Меркель і Санду сиділи під час виконання державних гімнів Німеччини та Молдови

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вже вдруге протягом останніх днів сиділа на офіційному прийомі. Так, у вівторок, 16 липня, Меркель і нова очільниця уряду Молдови Майя Санду сиділи на двох білих стільцях перед будівлею відомства німецької канцлерки під час виконання гімнів обох держав, повідомляє агенція AFP. Відтак Меркель та Санду провели двосторонню зустріч.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель запевнила, що почувається "дуже добре". Раніше цього дня в Меркель стався вже третій за останні кілька тижнів випадок тремтіння під час публічного заходу. (10.07.2019)

Канцлерці ФРН Анґелі Меркель вдруге за останній час стало зле під час публічного заходу, вона знову тремтіла. Утім, нездужання не вплине на її участь у саміті Великої двадцятки в Японії, запевнив речник уряду. (27.06.2019)

Нагадаємо, після кількох нападів тремтіння на урочистих заходах німецька кацлерка минулого тижня також сидячи приймала в себе прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Уперше напад тремтіння у Меркель на публіці помітили під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським 18 червня. Потім 27 червня Меркель тремтіла під час зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Втретє було помітно, що канцлерці стало зле, 10 липня під час прийому прем'єр-міністерки Фінляндії Антті Рінне.

Після Меркель до Росії

Молдовська прем'єрка, яка обійняла посаду місяць тому, вже побувала з офіційними візитами в Києві, Брюсселі та Бухаресті.

Як заявила Санду в інтерв'ю радіо Europa libera, вона прийняла запрошення відвідати Росію. При цьому політикиня зазначила, що конкретні терміни візиту ще не розглядались, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Меркель знову стало зле (27.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Меркель знову стало зле (27.06.2019)  

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