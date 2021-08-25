Меркель знову відвідала постраждалий від повені регіон ФРН

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) в п'ятницю, 3 вересня, вдруге відвідала район руйнівної липневої повені на заході Німеччини і висловила солідарність з постраждалими.

У Берліні і після виборів до Бундестагу не забудуть про потерпілих і про спустошені стихією землі, запевнила глава уряду. Відвідування долини річки Ар дозволяє отримати "уявлення про смертельний жах", який відчували люди в ніч повені, додала вона.

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Меркель назвала свій приїзд "ознакою твердої волі" федеральної влади разом з керівництвом земель Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн - Вестфалія робити те, що в їхніх силах. За півтора місяці з моменту стихійного лиха вдалося багато чого досягти, зазначила вона. Очільниця уряду особливо відзначила залученість місцевих жителів у відновлення постраждалих територій.

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Наслідки циклону "Бернд" - понад 180 загиблих і збитки в 5,5 млрд євро

Циклон "Бернд", що обрушився на захід Німеччини 14-15 липня, викликав сильну повінь. Кількість жертв стихійного лиха перевищила 180 осіб. Крім землі Рейнланд-Пфальц, сильний удар стихії припав на землю Північний Рейн - Вестфалія, де загинули 47 людей.

Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній оцінило застраховані збитки в районах повені до 7 мільярдів євро, що зробить циклон і його наслідки найдорожчою природною катастрофою в Німеччині в цьому столітті.

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