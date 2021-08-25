 Меркель знову відвідала постраждалий від повені регіон ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

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Новини

Меркель знову відвідала постраждалий від повені регіон ФРН

На повне усунення наслідків завданої шкоди підуть місяці і навіть роки, зазначила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) в п'ятницю, 3 вересня, вдруге відвідала район руйнівної липневої повені на заході Німеччини і висловила солідарність з постраждалими.

У Берліні і після виборів до Бундестагу не забудуть про потерпілих і про спустошені стихією землі, запевнила глава уряду. Відвідування долини річки Ар дозволяє отримати "уявлення про смертельний жах", який відчували люди в ніч повені, додала вона.

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Меркель назвала свій приїзд "ознакою твердої волі" федеральної влади разом з керівництвом земель Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн - Вестфалія робити те, що в їхніх силах. За півтора місяці з моменту стихійного лиха вдалося багато чого досягти, зазначила вона. Очільниця уряду особливо відзначила залученість місцевих жителів у відновлення постраждалих територій.

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Наслідки циклону "Бернд" - понад 180 загиблих і збитки в 5,5 млрд євро

Циклон "Бернд", що обрушився на захід Німеччини 14-15 липня, викликав сильну повінь. Кількість жертв стихійного лиха перевищила 180 осіб. Крім землі Рейнланд-Пфальц, сильний удар стихії припав на землю Північний Рейн - Вестфалія, де загинули 47 людей.

 Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній оцінило застраховані збитки в районах повені до 7 мільярдів євро, що зробить циклон і його наслідки найдорожчою природною катастрофою в Німеччині в цьому столітті.

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Дивитись відео 25:54

"Вода стояла по груди, але ми вижили" - висновки після повені століття у ФРН. "Європа у фокусі" (02.08.2021)

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінциг загинули 12 мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


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