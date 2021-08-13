 Меркель здійснює візит до Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Меркель здійснює візит до Києва

Програма візиту Анґели Меркель до Києва передбачає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Анґела Меркель і Володимир Зеленський у Києві

Анґела Меркель і Володимир Зеленський у Києві

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним візитом до Києва. Після прибуття до української столиці канцлерка взяла участь у церемонії покладання вінка до Могили невідомого солдата, повідомляє агентство dpa. Потім очільниця німецького уряду, згідно з програмою візиту, мала вшанувати пам'ять загиблих у часи Революції гідності на Майдані Незалежності.

Згодом у Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Анґели Меркель. Після завершення переговорів очікується спільна пресконференція політиків. Запланована також і зустріч німецької канцлерки з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Очікування Зеленського

Як повідомлялося, Володимир Зеленський очікує від візиту Меркель до Києва гарантій для України в суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це Зеленський заявив у інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, що було опубліковано напередодні. Як приклад таких гарантій Володимир Зеленський назвав можливість того, що Росія погодиться на майбутнє постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС. Крім "Північного потоку-2", Зеленський та Меркель обговорять у Києві ситуацію на Донбасі.

Під час візиту до Москви 20 серпня канцлерка наголосила на важливості "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, вона обговорила з Путіним можливість проведення чергової зустрічі на високому рівні у "нормандському форматі", коли сторони дійдуть згоди щодо її порядку денного. 

Читайте також: "Продовжувати діалог": підсумки прощального візиту Меркель до Путіна

Востаннє президент України та канцлерка Німеччини зустрічалися в Берліні 12 липня. Тоді вони обговорювали реалізацію мінських домовленостей, перспективи збереження транзиту газу Україною і протидію пандемії коронавірусу.

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