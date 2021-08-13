Меркель здійснює візит до Києва

Програма візиту Анґели Меркель до Києва передбачає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у неділю, 22 серпня, прибула з одноденним візитом до Києва. Після прибуття до української столиці канцлерка взяла участь у церемонії покладання вінка до Могили невідомого солдата, повідомляє агентство dpa. Потім очільниця німецького уряду, згідно з програмою візиту, мала вшанувати пам'ять загиблих у часи Революції гідності на Майдані Незалежності.
Згодом у Маріїнському палаці в Києві розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського та федеральної канцлерки Німеччини Анґели Меркель. Після завершення переговорів очікується спільна пресконференція політиків. Запланована також і зустріч німецької канцлерки з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський очікує від візиту Меркель до Києва гарантій для України в суперечці щодо газопроводу "Північний потік-2". Про це Зеленський заявив у інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, що було опубліковано напередодні. Як приклад таких гарантій Володимир Зеленський назвав можливість того, що Росія погодиться на майбутнє постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС. Крім "Північного потоку-2", Зеленський та Меркель обговорять у Києві ситуацію на Донбасі.
Під час візиту до Москви 20 серпня канцлерка наголосила на важливості "нормандського формату" для врегулювання конфлікту на Донбасі. За її словами, вона обговорила з Путіним можливість проведення чергової зустрічі на високому рівні у "нормандському форматі", коли сторони дійдуть згоди щодо її порядку денного.
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Востаннє президент України та канцлерка Німеччини зустрічалися в Берліні 12 липня. Тоді вони обговорювали реалізацію мінських домовленостей, перспективи збереження транзиту газу Україною і протидію пандемії коронавірусу.
Напередодні візиту канцлерки Анґели Меркель до Києва Німеччина передала Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Німеччина та США домовилися про те, що транзит російського газу через Україну має бути продовжений на 10 років, повідомили в Вашингтоні.
У рамках угоди щодо "Північного потоку-2" зі США Німеччина надасть Києву понад 200 мільйонів євро додаткової фінансової допомоги, 70 мільйонів підуть на розвиток зеленої енергетики в Україні.