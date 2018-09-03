Меркель засудила зіткнення у Хемніці

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) засудила зіткнення у саксонському Хемніці, які сталися після вбивства місцевого жителя мігрантами. За її словами, кадри подій у Хемніці ясно демонструють "ненависть і переслідування невинних людей", заявила Меркель у середу, 5 вересня, у Берліні і закликала дистанціюватися від таких проявів. "Цим усе сказано", - додала вона.

У такий спосіб Меркель відповіла на закиди лідера правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Йорґа Мойтена (Jörg Meuthen). Він зажадав від Меркель вибачень через її першу реакцію на зіткнення у саксонському місті, а також вимагав звільнення речника німецького уряду Штеффена Зайберта (Steffen Seibert). Меркель та Зайберт назвали події у Хемніці "облавою". З цим не погодився прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer). "Зрозуміло: не було ні натовпу, ні цькувань, ні погромів", - заявив він.

Поліція розшукує третього підозрюваного

Поліція оголосила у розшук третього підозрюваного у вбивстві 35-річного німця у Хемніці. У вівторок, 4 вересня, суд видав ордер на арешт ймовірного співучасника нападу, повідомила речниця прокуратури. Третім підозрюваним є 22-річний прохач притулку з Іраку.

Раніше за підозрою у вбивстві німця були затримані двоє мігрантів, але їхнє походження досі залишається достеменно невідомим. Документи одного із затриманих виявились фальшивими, інший надав дані про свою особу, які базувались лише на його особистих свідченнях.

Нагадаємо, низку масових акцій у Хемніці спровокувало вбивство в ніч на 26 серпня місцевого жителя. Відтак у місті відбулися масові демонстрації за участю прибічників правих поглядів та їхніх противників. Мали місце також напади правих на мігрантів та сутички. Події у Хемніці викликали резонанс в усій Німеччині та за її межами.

Раніше канцлерка ФРН заявила про намір відвідати Хемніц. Поїздка планується на жовтень цього року, однак конкретна дата поки невідома, повідомила прес-служба федерального уряду.