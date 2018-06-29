Меркель застерігає від послаблення позиції Берліна в ЄС через конфлікт з ХСС

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) застерігає, що одностороннє національне рішення Німеччини в міграційному питанні може послабити її позицію в Євросоюзі. Про це вона заявила в неділю ввечері на зібранні членів правління своєї партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), передає агенція dpa, посилаючись на джерела в колах партії. Ці переговори буде важко продовжувати, якщо Німеччина вдасться до односторонніх національних дій, заявила Меркель.

Канцлерка Німеччини виступає проти національного рішення кризи мігрантів, про що вона неодноразово заявляла своєму партнеру по коаліції, лідеру Християнсько-соціального союзу та міністру внутрішніх справ ФРН Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer). За даними dpa, Анґела Меркель хоче й надалі вести перемовини з ХСС, працювати над проблемою і подивитися, наскільки "ми просунемося".

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер, натомість, погрожував закрити кордони Німеччини для вторинних мігрантів, які подали заявку на притулок в якійсь із інших країн ЄС, самовільно, якщо не буде спільного європейського рішення.

Результати саміту ЄС в Брюсселі задовольнили навіть уряд Австрії за участі правопопулістів

Лідери урядів країн ЄС на саміті 28-29 червня в Брюсселі погодилися про спільні дії у подоланні кризи біженців. Серед іншого - посилити зовнішні кордони Німеччини, облаштувати пункти прийому біженців за межами ЄС, а також швидше відділяти та відправляти назад так званих економічних біженців.