 Меркель застерігає від послаблення позиції Берліна в ЄС через конфлікт з ХСС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

Меркель застерігає від послаблення позиції Берліна в ЄС через конфлікт з ХСС

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель застерігає: національне рішення Берліна щодо закриття кордонів для мігрантів може поставити переговори на рівні ЄС під загрозу.

Анґела Меркель та Горст Зеегофер не можуть порозумітися щодо мігрантів

Анґела Меркель та Горст Зеегофер не можуть порозумітися щодо мігрантів

DW.COM

У ЄС досягли домовленості у питанні міграції і канцлерка ФРН Меркель пристала на компроміс заради порятунку власної посади. Однак сумнівно, чи домовленості протримаються довго, пише Бернд Ріґерт. (29.06.2018)

Глава німецького уряду Анґела Меркель обіцяє зробити все для того, щоб ХДС і ХСС й надалі спільно несли відповідальність за країну. Водночас вона продовжує наполягати: жодних односторонніх рішень. (01.07.2018)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) застерігає, що одностороннє національне рішення Німеччини в міграційному питанні може послабити її позицію в Євросоюзі. Про це вона заявила в неділю ввечері на зібранні членів правління своєї партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), передає агенція dpa, посилаючись на джерела в колах партії. Ці переговори буде важко продовжувати, якщо Німеччина вдасться до односторонніх національних дій, заявила Меркель.

Канцлерка Німеччини виступає проти національного рішення кризи мігрантів, про що вона неодноразово заявляла своєму партнеру по коаліції, лідеру Християнсько-соціального союзу та міністру внутрішніх справ ФРН Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer). За даними dpa, Анґела Меркель хоче й надалі вести перемовини з ХСС, працювати над проблемою і подивитися, наскільки "ми просунемося".

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер, натомість, погрожував закрити кордони Німеччини для вторинних мігрантів, які подали заявку на притулок в якійсь із інших країн ЄС, самовільно, якщо не буде спільного європейського рішення.

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Лідери урядів країн ЄС на саміті 28-29 червня в Брюсселі погодилися про спільні дії у подоланні кризи біженців. Серед іншого - посилити зовнішні кордони Німеччини, облаштувати пункти прийому біженців за межами ЄС, а також швидше відділяти та відправляти назад так званих економічних біженців. 

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