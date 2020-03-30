 Меркель закликає жителів Німеччини до витримки та дисципліни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Меркель закликає жителів Німеччини до витримки та дисципліни

Канцлерка попередила, що у разі легковажного ставлення кількість випадків заражень почне знову швидко зростати.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

У перший день часткового послаблення обмежень у Німеччині канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала жителів країни не легковажити та надалі дотримуватися заходів, запроваджених з метою стримати поширення коронавірусної інфекції. Виступаючи на пресконференції після засідання кризового штабу уряду в понеділок, 20 квітня, Меркель наголосила, що "ми маємо залишатися насторожі та дисциплінованими".

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В іншому разі, застерегла Меркель, кількість випадків заражень новим коронавірусом почне знову швидко зростати. "Було б дуже прикро, якби ми свідомо допустили рецидив", - додала Меркель, цитує агентство новин dpa. За її словами, завдяки жорстким заходам вдалося багато чого досягти, зокрема, кількість нових заражень у ланцюжках інфекції вдалосязнизити до менше 1, а в окремі дні кількість людей, які вилікувалися від коронавірусу, в країні перевищувала число підтверджених нових випадків. Однак "ми перебуваємо лише на початку і ще не подолали кризу", зазначила Меркель.

Канцлерка запевнила, що розуміє потреби і скрутне становище багатьох жителів країни, а також представників малого бізнесу і релігійних громад через запроваджені обмеження.

Утім, вона закликала голів земельних урядів не скасовувати занадто рано відповідні обмеження та діяти обережно в рамках наявних у них можливостей. Нагадаємо, у Німеччині федеральний уряд за узгодженням з головами земельних урядів лише рекомендує запровадження певних обмежень, які втілюють окремі землі, а тому заходи в різних землях відрізняються.

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Як повідомлялося, 15 квітня під час консультацій Анґели Меркель  та голів урядів федеральних земель країни було домовлено про початок поступового послаблення карантину на території країни. Вже з 20 квітня дозволено відкритися крамницям площею до 800 квадратних метрів за умови дотримання профілактичних заходів. Також відкриються незалежно від торговельної площі автосалони та книжкові магазини, крамниці з продажу велосипедів. З 4 травня поетапно повинні знову відкриватися школи - спочатку для учнів випускних класів у початкових та середніх школах, а також класів, які цього року здаватимуть іспити. З часом покроково німецькі школи повинні відновити роботу в повному обсязі.

Тим часом вже у трьох федеральних землях - Саксонії, Мекленбургу-Передньої Померанії й Баварії запровадили обов'язкове носіння захисних масок у громадському транспорті та в магазинах. Раніше німецькі вчені назвали умови для поступового зняття карантинних обмежень. Однією з рекомендацій було запровадження обов'язкового носіння масок у громадському транспорті та низці інших місць, де неможливо уникнути скупчення людей.

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