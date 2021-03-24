Меркель закликає глав земель ФРН до рішучішої боротьби з COVID-19

Владі федеральних земель Німеччини слід діяти рішучіше в боротьбі з коронавірусом. Таку думку канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) висловила у політичній програмі "Anne Will" телеканалу ARD ввечері в неділю, 28 березня. Деякі регіони не виявляють достатньої серйозності в цьому питанні, зазначила глава уряду.

До додаткових заходів, до яких можуть вдатися земельні уряди, Меркель віднесла комендантські години і подальші обмеження фізичних контактів.

Канцлерка особливо наголосила на необхідності масштабного тестування в боротьбі з інфекцією. Глава уряду не виключила, що для визначення конкретних заходів в конкретних ситуаціях може бути уточнений Закон про профілактику і боротьбу з інфекційними захворюваннями людини.

Локдаун в Німеччині продовжений до 18 квітня

Жорсткий локдаун діє в ФРН з 16 грудня 2020 року, його неодноразово продовжували і доповнювали новими заходами. Жителів країни закликали звести контакти до абсолютно необхідного мінімуму. Роботодавцям доручено знайти можливості для розширення дистанційної роботи. Всі, хто прибуває в країну літаками, повинні перед поїздкою здати тест на COVID-19. Школи і дитячі садки мають припиняти свою роботу при показнику нових заражень за останні сім днів у 200 випадків на 100 тисяч осіб.

На відеоконференції Меркель і глав земельних урядів 22 березня вирішили продовжити локдаун до 18 квітня та посилити заходи на час майбутніх великодніх свят. Однак два дні потому влада скасувала рішення про додаткові обмеження на Великдень, а канцлерка попросила вибачення у жителів країни.

Коронавірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19, з моменту проникнення в Німеччину виявили у 2,78 мільйона людей, з них майже 76 тисяч померли, а близько 2,5 мільйона одужали, свідчать дані Інституту імені Роберта Коха (RKI). З кінця грудня у країні почалася вакцинація.