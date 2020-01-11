Меркель закликала Іран до ретельного розлідування збиття літака МАУ

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала важливим кроком зізнання іранської влади в збитті пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Про це вона сказала в суботу, 11 січня, під час спільної пресконференції з президентом Росії Володимиром Путіним після зустрічі у Москві.

Це добре, що стало відомо, хто відповідальний за цю трагедію, сказала Меркель, передає агенція новин dpa. Водночас вона закликала Іран до ретельного та безкомпромісного розслідування всіх обставин трагічної події. Крім того, Тегеран мусить співпрацювати з країнами походження загиблих пасажирів лайнера та разом з ними шукати рішення, наголосила німецька канцлерка.

Говорячи про Іран, німецька канцлерка вказала на зацікавленість Німеччини в збереженні ядерної угоди з Тегераном. Раніше президент США Дональд Трамп закликав всіх інших підписантів цієї угоди з Іраном вийти з неї та розпочати нові переговори з Тегераном з метою укладення нової угоди.

Меркель та Путін - за добудову "Північного потоку-2"

Також німецька канцлерка та президент РФ висловилися на спільній пресконференції за добудову газопроводу "Північний потік-2". Меркель зокрема вказала на економічний ефект від реалізації цього проєкту. "Ми вважаємо цей проєкт правильним", - зазначила вона, цитує агенція новин Reuters.

Німецька канцлерка розкритикувала запровадження Сполученими Штатами санкцій проти спорудження цього газогону та вказала на те, що з точки зору європейського законодавства, цей проєкт є легітимним.

Водночас російський президент запевнив, що Росія спроможна самотужки добудувати газопровід "Північний потік-2", спорудження якого призупинилося через санкції США.

"Ми, безумовно, зможемо добудувати самостійно, без залучення іноземних партнерів", - переконаний Путін, - цитує агенція новин "Інтерфакс". "Питання в термінах. Це - єдине питання, яке постає в зв'язку з цим. Безумовно, закінчення будівництва буде відсунуто на кілька місяців", - додав російський президент. Водночас він висловив надію, що "до кінця поточного року, або в першому кварталі наступного року роботу буде завершено".

Похвалили транзитну угоду між РФ та Україною

Меркель та Путін не оминули й питання транзиту російського газу територією України. Меркель зокрема назвала "дуже добрими" газові домовленості між Росією та Україною щодо транзиту російського газу українською газотранспортною системою. Путін, своєю чергою, вказав на "важливе значення" досягнутих наприкінці минулого року газових домовленостей між Україною та Росією.

На думку Путіна, "ці домовленості носять взаємовигідний і збалансований характер і для Росії, і для України, і, безумовно, відповідають інтересам європейських споживачів російських енергоносіїв", - цитує "Інтерфакс".

"Частково успішна" зустріч "нормандської четвірки"

Серед тем, котрі в Москві обговорювали Меркель і Путін, була також ситуація на Донбасі. Анґела Меркель позитивно відзначила проведену в грудні зустріч лідерів "нормандської четвірки". За її словами, нині тривають зусилля зі встановлення режиму припинення вогню на Донбасі. На тлі цього вона висловила надію, що на наступному саміті "вдасться домогтися подальшого прогресу відповідно до мінських домовленостей".

Берлінська конференція щодо Лівії

Ще однією важливою темою, котрі обговорили Меркель та Путін, стала можливість мирного врегулювання конфлікту в Лівії. Канцлерка Німеччини заявила про намір провести в Берліні конференцію для пошуків мирного вирішення нинішнього конфлікту в цій північноафриканській країні. Президент РФ висловився на підтримку цієї ініціативи.

Нагадаємо, востаннє лідери двох держав зустрічалися в грудні 2019 року на переговорах лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі. Меркель востаннє була з візитом в Росії у 2018 році

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