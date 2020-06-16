Меркель закликала ЄС до тіснішої взаємодії на тлі COVID-19

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель у четвер, 18 червня, закликала до тіснішої співпраці в Євросоюзі з огляду на пандемію COVID-19. "Жодна країна не може ізольовано і самостійно вистояти у кризі", - заявила Меркель під час виступу з урядовою заявою у Бундестазі з нагоди майбутнього головування ФРН у Раді ЄС, що почеться у другій половині року, а також саміту ЄС, що відбудеться 19 червня, передає агенція dpa.

Солідарність та згуртованість ніколи ще не були такими важливими в Європі, наголосила канцлерка. Вона зазначила, що пандемія COVID-19 показала наскільки крихким є європейський проєкт і назвала її "найбільшим викликом в історії Європи". "З одного боку, ми маємо боротися з наслідками кризи, а з іншого - ми маємо зробити Європу стійкішою", - цитує Меркель агентство Reuters.

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Анґела Меркель знову виступила на підтримку створення багатомільярдного фонду ЄС для відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19. Вона також наголосила, що антидемократичні сили, радикальні, авторитарні рухи чекають на можливість скористатися економічними кризами для власної політичної вигоди. Канцлерка додала, що разом з партнерами буде "рішуче працювати, щоб протистояти небезпеці тривалого глибокого розколу в Європі". У своєму виступі Меркель наголосила, що докладатиме всіх зусиль для швидкого досягнення згоди в ЄС щодо європейського фонду відновлення.

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Як повідомлялося, у травні Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон запропонували створити фонд у 500 мільярдів євро для відновлення економіки ЄС від наслідків пандемії коронавірусу. Однак критики в ЄС, зокрема, такі як Австрія та Данія відхиляють цю ініціативу. Згодом Єврокомісія запропонувала план програми відновлення обсягом 750 мільярдів євро. Під час саміту ЄС, що відбудеться у форматі відеоконференції у п'ятницю, 19 червня, глави держав і урядів країн ЄС обговорять пропозицію Єврокомісії щодо плану на 750 мільярдів. За словами Меркель, ітиметься лише про перший обмін думками.

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