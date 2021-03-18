Меркель закликала уряд України продовжувати боротьбу з корупцією

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала українську владу продовжувати боротьбу з корупцією в країні, судову та земельну реформи.

"Ми бачимо прогрес реформ, чи це стосується тендерних закупівель, чи це стосується цифровізації, диджиталізації. Утім хочу сказати, і ви знаєте це самі, що деякі кроки ще потрібно зробити, і я розумію, що це дуже складно. Наприклад, я маю на увазі боротьбу з корупцією, суди, також ринок землі", - сказала Меркель на відкритті четвертого німецько-українського бізнес-форуму, який відбувається в онлайн-форматі в п'ятницю, 19 березня.

Канцлерка закликала Україну продовжувати курс реформ .

"Впровадження цих реформ, асоціація з ЄС - від цього залежить також і макрофінансова допомога ЄС. Я усвідомлюю, що шлях, яким іде ваш уряд, є складним, непростим, але водночас він зближує Україну з ЄС, і також крок за кроком веде до взаємного відкриття ринків, тому ці реформи - це інвестиції в майбутнє в економічному, політичному, а також суспільному плані", - наголосила Меркель, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що прагне розширення енергетичного партнерства між Німеччиною та Україною. Це, зокрема, стосується співпраці щодо відновлювальних джерел енергії та енергоефективості. Крім того, канцлерка підкреслила важливість України як країни транзиту газу. За її словами, на тлі будівництва газопроводу "Північний потік-2", Німеччина виступає за те, що Україна має продовжувала відігравати важливу роль у транзиті газу.

Канцлерка підкреслила, що Німеччина є одним із найближчих партнерів України. "Ми твердо виступаємо на захист територіальної цілісності України. Для нас важливо, щоб ЄС відповідно реагував на анексію Криму, яка відбулася сім років тому. Реакція була однозначною, рішучою, і вона залишається такою, хоча є скептики, і ми все робимо для того, щоб так воно і залишилося", - запевнила Меркель і додала, що Німеччина та Україна мають тісні двосторонні відносини в різних сферах.

Шмигаль: Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі заявив, що Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу.

"Нашим пріоритетом залишається розвиток сільськогосподарського сектора. Йдеться про відкриття і лібералізацію ринку землі (...) поліпшення якості та безпеки українських продуктів харчування. Україна має стати одним із центрів продуктової безпеки для світу, і ми закликаємо інвестувати в це разом", - сказав Шмигаль.

Крім того, він зазначив, що Україна налагоджує бізнесове IT-партнерство і сподівається, що німецька сторона сприйме ідею з формалізації такої співпраці на міжурядовому рівні. Шмигаль додав, що уряд має намір за підтримки Німеччини розпочати кілька пілотних проектів із трансформації вугільних регіонів у 2021 році.