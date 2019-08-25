 Меркель закликала Трампа до переговорів між ЄС та США щодо скасування мит | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель закликала Трампа до переговорів між ЄС та США щодо скасування мит

Переговори між США та ЄС про скасування ввізних мит на промислові товари слід розпочати якнайшвидше, зазначила канцлерка ФРН на зустрічі з президентом США. Натомість Трамп критикував ЄС за нечесні торговельні практики.

Анґела Меркель та Дональд Трамп під час зустрічі в Біарріці

Анґела Меркель та Дональд Трамп під час зустрічі в Біарріці

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час зустрічі закликала президента Сполучених Штатів Дональда Трампа якнайшвидше розпочати переговори з ЄС щодо скасування ввізних мит на промислові вироби. Про це Меркель заявила в понеділок, 26 серпня, після переговорів з Трампом, проведених у кулуарах саміту Великої сімки (G7) в французькому місті Біарріц.

Німецька лідерка наголосила на важливості початку таких перемовин навіть попри наявність інших питань на порядку денному, а також висловила сподівання, що саме так й буде, передає агенція новин dpa.

Запланована угода про зниження ставок ввізного мита на промислові товари фактично має запобігти запровадженню торговельних перешкод на шляху експорту європейських автомобілів до США. Такий крок насамперед вдарив би по німецьких автовиробниках.

Досі США блокували початок цих переговорів з ЄС, оскільки у Вашингтоні хочуть водночас винести на обговорення також і питання торгівлі сільськогосподарською продукцією. Однак в ЄС наразі це виключають. Особливо Франція побоюється значних втрат для своїх фермерів у разі скасування всіх обмежень на імпорт сільгосппродукції зі США.

DW.COM

Вашингтону не варто хибно оцінювати ситуацію щодо торговельного протистояння з Пекіном, інакше саме США доведеться рахуватися з "усіма наслідками" торговельної війни, наголосили в китайському уряді. (24.08.2019)

У відповідь на оголошене Дональдом Трампом підвищення імпортних мит на китайські вироби Пекін збільшить ставки імпортного мита на американські товари на суму 75 мільярдів доларів США. (23.08.2019)

Під час саміту в Біарріці лідери Франції та ФРН шукали можливість розрядити конфлікт навколо Ірану, в тому числі й за допомогою запрошення глави МЗС Ірану. Утім, США не змінили своєї позиції. (25.08.2019)

Учасники саміту Великої сімки обговорять питання захисту клімату, збереження Світового океану та військові конфлікти. (26.08.2019)

Раніше президент США Трамп погрожував заблокувати переговори з ЄС щодо нових торговельних норм. У Брюсселі своєю чергою вказують на домовленості, досягнуті під час проведеної 2018 року зустрічі між Трампом та головою Європейської Комісії (ЄК) Жаном-Клодом Юнкером, згідно з якими ЄС значно збільшив імпорт окремих позицій американської сільгосппродукції. Про це Меркель теж згадала після зустрічі з Трампом у Біарріці. Вона зокрема вказала на зростання більш ніж удвічі експорту сої зі США до ЄС останнім часом. За її словами, це свідчить про те, що "є зміни в схемі торгівлі зі США", цитує dpa.

Меркель також наголосила, що пожвавлення торгівлі між ЄС та США - в інтересах як Вашингтона, так і Брюсселя. "Гадаю, ми можемо знайти рішення", - зазначила вона. Крім того, канцлерка висловила надію на швидке врегулювання торговельного конфлікту між США та Китаєм. На її думку, "добра угода" між двома провідними економіками світу "в інтересах нас усіх". "Ми всі помічаємо, що пов'язані одне з одним", - наголосила канцлерка ФРН.

Трамп знову нарікає на ЄС

Натомість американський президент знову різко розкритикував нинішній стан справ у торгівлі між ЄС та США. За словами Трампа, США впродовж років "багато втратили" через це. Він також наголосив, що ЄС у питаннях торгівлі "так само складний" партнер, як і Китай.

Після зустрічі з Меркель Трамп оголосив, що невдовзі прибуде з візитом до Німеччини. За його словами, це відбудеться "дуже скоро". Утім, жодної конкретної дати хазяїн Білого дому не назвав. Одним із аргументів на користь свого майбутнього візиту до Німеччини Трамп назав і той факт, що Німеччина "у нього в крові", натякнувши на німецьке походження своїх пращурів.

Дивитись відео 02:24

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Що варто знати про торговельну війну між США та ЄС (25.06.2018)  

Також за темою

Nicaragua - Javad Zarif, der iranische Außenminister

Глава МЗС Ірану Заріф прибув у Біарріц, де проходить саміт G7 25.08.2019

Про прибуття міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа до французького міста Біарріц, де триває саміт G7, повідомили у Тегерані та Парижі. Утім, зустрічі з представниками делегації США у нього не заплановано.

G7-Gipfel in Frankreich

Меркель та Макрон хочуть якнайшвидше провести саміт "нормандської четвірки" 25.08.2019

Зустріч на найвищому рівні в "нормандському форматі" варто провести для сприяння певним успіхам у Мінському процесі, переконана канцлерка ФРН. Місцем проведення саміту має стати Париж.

Frankreich G7 Gipfel

У французькому Біарріці розпочався саміт Великої сімки 24.08.2019

Про початок зустрічі глав держав та урядів найвпливовіших демократій світу повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Перед початком саміту Макрон вже зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом.

Реклама

Докладно

Прадавнє місто Хасанкейф, яке мають затопити

У Туреччині затоплять села заради греблі- "Європа у фокусі"

Чому правопопулісти такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген? А також інші теми.  

Баки із киснем та воднем, що були отримані методом електролізу на установці у Пренцлау поблизу Берліна

Водень замість нафти, газу і вугілля - новий тренд в Європі

"Зелений водень" приходить на заміну дизеля на транспорті, природного газу в опаленні і вугілля в металургії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  