Меркель закликала Трампа до переговорів між ЄС та США щодо скасування мит

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час зустрічі закликала президента Сполучених Штатів Дональда Трампа якнайшвидше розпочати переговори з ЄС щодо скасування ввізних мит на промислові вироби. Про це Меркель заявила в понеділок, 26 серпня, після переговорів з Трампом, проведених у кулуарах саміту Великої сімки (G7) в французькому місті Біарріц.

Німецька лідерка наголосила на важливості початку таких перемовин навіть попри наявність інших питань на порядку денному, а також висловила сподівання, що саме так й буде, передає агенція новин dpa.

Запланована угода про зниження ставок ввізного мита на промислові товари фактично має запобігти запровадженню торговельних перешкод на шляху експорту європейських автомобілів до США. Такий крок насамперед вдарив би по німецьких автовиробниках.

Досі США блокували початок цих переговорів з ЄС, оскільки у Вашингтоні хочуть водночас винести на обговорення також і питання торгівлі сільськогосподарською продукцією. Однак в ЄС наразі це виключають. Особливо Франція побоюється значних втрат для своїх фермерів у разі скасування всіх обмежень на імпорт сільгосппродукції зі США.

Раніше президент США Трамп погрожував заблокувати переговори з ЄС щодо нових торговельних норм. У Брюсселі своєю чергою вказують на домовленості, досягнуті під час проведеної 2018 року зустрічі між Трампом та головою Європейської Комісії (ЄК) Жаном-Клодом Юнкером, згідно з якими ЄС значно збільшив імпорт окремих позицій американської сільгосппродукції. Про це Меркель теж згадала після зустрічі з Трампом у Біарріці. Вона зокрема вказала на зростання більш ніж удвічі експорту сої зі США до ЄС останнім часом. За її словами, це свідчить про те, що "є зміни в схемі торгівлі зі США", цитує dpa.

Меркель також наголосила, що пожвавлення торгівлі між ЄС та США - в інтересах як Вашингтона, так і Брюсселя. "Гадаю, ми можемо знайти рішення", - зазначила вона. Крім того, канцлерка висловила надію на швидке врегулювання торговельного конфлікту між США та Китаєм. На її думку, "добра угода" між двома провідними економіками світу "в інтересах нас усіх". "Ми всі помічаємо, що пов'язані одне з одним", - наголосила канцлерка ФРН.

Трамп знову нарікає на ЄС

Натомість американський президент знову різко розкритикував нинішній стан справ у торгівлі між ЄС та США. За словами Трампа, США впродовж років "багато втратили" через це. Він також наголосив, що ЄС у питаннях торгівлі "так само складний" партнер, як і Китай.

Після зустрічі з Меркель Трамп оголосив, що невдовзі прибуде з візитом до Німеччини. За його словами, це відбудеться "дуже скоро". Утім, жодної конкретної дати хазяїн Білого дому не назвав. Одним із аргументів на користь свого майбутнього візиту до Німеччини Трамп назав і той факт, що Німеччина "у нього в крові", натякнувши на німецьке походження своїх пращурів.