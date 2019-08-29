Меркель закликала німців до громадянської мужності в повсякденному житті

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала німців проявляти громадянську мужність у повсякденному житті. Відкриваючи у вівторок, 21 січня, в місті Ессен фотовиставку, присвяченому тим, хто пережив Голокост, Меркель наголосила: "І кожен портрет тут є також вимогою до нас виступати за людяність, вимогою у повсякденному житті не мовчати і не відвертатися, коли на когось нападають, принижують або ж у інший спосіб ображають". Поважати та захищати людську гідність є головним обов'язком держави та "нашою спільною відповідальністю", додала голова уряду Німеччини, цитує агентство новин dpa.

Меркель виголосила свою промову в присутності Нафталі Фюрста, який пережив Голокост. 87-річний чоловік вранці цього дня прилетів з Тель-Авіва німецьким урядовим літаком.

Нафталі Фюрст (другий зліва) прилетів на відкриття виставки з Тель-Авіва німецьким урядовим літаком

На виставці фотохудожника Мартіна Шеллера (Martin Schoeller) представлений також і портрет Фюрста. Загалом для проєкту з назвою "Ті, що вижили: обличчя життя після Голокосту", присвяченого 75-річчю звільнення табору смерті "Аушвіц-Біркенау", Шеллер зробив фотопортрети 75 людей, які пережили Голокост.

Портрети тих, хто пережив Голокост, на виставці Мартіна Шеллера

Звертаючись до Фюрста, Меркель подякувала за те, що той прийняв запрошення та прибув до Німеччини на літаку Luftwaffe (військово-повітряних сил Німеччини. - Ред.), назвавши цю поїздку "символічною". Вона нагадала про долю Нафталі Фюрста, який пережив чотири концентраційних табори. "Я відчуваю глибокий сором з огляду на страждання, яких було завдано вам та багатьом іншим людям через скоєний Німеччиною Голокост", - зазначила канцлерка.

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