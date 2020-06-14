Меркель закликала жителів ФРН використовувати додаток для протидії пандемії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала жителів країни активно використовувати презентований нещодавно мобільний додаток, що попереджає про ризики зараження коронавірусом. Такий заклик Меркель озвучила в своєму традиційному щотижневому відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 20 червня, на сайті канцлерки.

"Кожен, хто користується додатком, робить свій внесок у те, щоб в майбутньому тримати вірус під контролем", - наголосила Меркель. Тож вона звернулася з проханням до усіх громадян: "Завантажте безкоштовний додаток і використовуйте його".

Водночас Меркель підкреслила, що такий крок є "абсолютно добровільним". "Але я переконана, що на користь цього додатка говорять дуже добрі аргументи", - зауважила вона. По-перше, на думку канцлерки, в кожного є "кровна зацікавленість" у тому, щоб точно знати, чи був раніше ризик зараження. По-друге, від цього додатку буде й "користь і для спільноти в цілому", переконана Меркель. "І що більше людей беруть участь, то більше користі", - зазначала вона.

Важливість профілактичних заходів

Водночас канцлерка закликала громадян навіть попри використання мобільного застосунку й надалі дотримуватися гігієнічних заходів з метою ефективної протидії поширенню коронавірусу. Хоча сам мобільний додаток "є важливою підмогою у виявленні і припиненні ланцюгів поширення інфекції", але найголовніше - це з самого початку запобігати новим випадкам інфікування. "Дотримання дистанції, миття рук і носіння захисних масок залишаються необхідними" заходами, сказала Меркель.

Мобільний додаток, що попереджає про небезпеку зараження коронавірусом, з'явився в мережі 16 червня. Відтоді його було завантажено понад дев'ять мільйонів разів, зазначає інформагенція AFP. Застосунок записує, коли і як довго хтось був поруч з іншим користувачем смартфона, який також активував додаток. Якщо в когось із користувачів виявили коронавірус, він може використовувати додаток, щоб анонімно попередити про це інших користувачів, з якими він контактував.