Меркель закликала Ердогана негайно припинити наступ у Сирії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана припинити наступ турецьких сил у північно-східній частині Сирії. Такий заклик Меркель зробила під час проведеної в неділю, 13 жовтня, телефонної розмови з турецьким лідером, повідомила речниця німецького уряду в Берліні. За її словами, під час телефонних перемовин Меркель висловилася за "негайне припинення" наступальної операції турецьких збройних сил у цьому регіоні, цитує інформагенція Reuters.

Меркель переконана, що ця операція, попри обґрунтовані інтереси Туреччини в сфері безпеки, загрожує призвести до переміщення значної кількості місцевих жителів, дестабілізації регіону та посилення терористичного угруповання "Ісламська держава", - цитує агентство Reuters слова речниці уряду.

Головними темами під час телефонних переговорів, ініційованих Ердоганом, були нинішня наступальна операція Туреччини в Сирії та ситуація в цій частині держави, а також ситуація в сирійській провінції Ідліб та роботи з розвідки та пошуку природного газу Туреччиною в Східному Середземномор'ї, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про рішення Берліна призупинити видачу нових дозволів на експорт німецьких озброєнь до Туреччини через початок наступальної операції турецьких військ проти сирійських курдів.

Як повідомлялося, наступ турецьких військових на півночі Сирії розпочався 9 жовтня. Згідно з офіційною позицією Анкари, мета операції полягає у витісненні курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) від кордону з Туреччиною та створенні "коридору безпеки" уздовж турецько-сирійського кордону. Анкара вважає YPG сирійським відгалуженням забороненої турецькою владою "Робітничої партії Курдистану" (РПК). Цей крок Анкари засудили раніше Вашингтон, Берлін, офіційний Дамаск, а також ЄС та Ліга арабських держав.

Ця наступальна операція вже змусила понад 130 тисяч людей на північному сході Сирії залишити місця свого проживання.