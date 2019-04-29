 Меркель: Загроза від ″Ісламської держави″ залишається | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель: Загроза від "Ісламської держави" залишається

Канцлерка ФРН Анґела Меркель нагадала, що бойовики "Ісламської держави" втратили територію, але "не зникли повністю". Прем'єр Іраку Абдул-Махді вважає, що ІД й надалі намагатиметься вчиняти теракти.

Прем'єр Іраку Аділь Абдул-Махді та німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel)

Прем'єр Іраку Аділь Абдул-Махді та німецька канцлерка Анґела Меркель

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що загроза від бойовиків "Ісламської держави" (ІД) досі повністю не ліквідована. Про це вона заявила у вівторок, 30 квітня, у Берліні після зустрічі із прем'єром Іраку Аділем Абдул-Махді.

"Ми ще певний час будемо змушені займатися питанням, як можна остаточно перемогти ІД", - зазначила канцлерка, цитує агентство новин AFP. За її словами, попри втрату територій ІД не зникла повінстю. На думку Меркель, це добре ілюструє відео із лідером ІД Абу Бакром аль-Багдаді, яке було оприлюднене напередодні.

Абдул-Махді також зазначив, що попри "болісні поразки", яких зазнала ІД, терористичну організацію не було знищено остаточно. За словами прем'єра Іраку, "Ісламська держава" є великою і розгалуженою організацією та надалі намагатиметься вчиняти теракти, подібні до скоєних на Шрі-Ланці у минулі пасхальні вихідні.

Також Абдул-Махді заявив, що відео з аль-Багдаді було зняте у "віддаленій місцевості", але не уточнив, про яку саме країну йдеться. За словами прем'єра Іраку, метою цього відеоролика була мобілізація бойовиків ІД та підготовка до подальших терористичних атак.

DW.COM

29 квітня, вперше з моменту проголошення "Ісламської держави" як "халіфату" в 2014 році, лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео, обставини появи якого поки залишаються незрозумілими. Відеозапис було оприлюднено підконтрольним ІД пропагандистським медіа Al-Furqan.

На оприлюдненому ролику аль-Багдаді сидить на підлозі у кімнаті, де він веде бесіду із іншими бойовиками, чиї обличчя були розмиті за допомогою спецефектів. Руда борода лідера ІД на цьому відео помітно посивіла. Поки залишається незрозумілим, коли та де було знято відео, але на ньому аль-Багдаді згадує нещодавні події, вітаючи, наприклад, терористичні атаки, скоєні на Шрі-Ланці тиждень тому, і  у яких загинули понад  250 осіб. За словами лідера терористів, ці атаки були помстою за втрату Багуза, останнього бастіону ІД у Сирії.

Дивитись відео 03:18

Авіаносець "Теодор Рузвельт" проти ІД: репортаж з палуби (05.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Авіаносець "Теодор Рузвельт" проти ІД: репортаж з палуби (05.04.2018)  

Також за темою

Irak Abu Bakr al-Baghdadi

Лідер ІД аль-Багдаді з'явився на відео вперше з 2014 року 29.04.2019

Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді з'явився на відео вперше з моменту оголошення "халіфату" у 2014 році.

Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim Razzia Archivbild Symbolbild

У ФРН поліція затримала 10 підозрюваних в тероризмі 30.03.2019

Німецькі правоохоронці провели серію антитерористичних рейдів у двох федеральних землях, у рамках яких було затримано 10 підозрюваних у тероризмі.

Syrien angehörige des IS in kurdischer Gefangenschaft

Сирійські курди вимагають міжнародного трибуналу для бойовиків ІД 25.03.2019

Спеціально створений міжнародний трибунал має засідати у Сирії й розглядати скоєнні тут злочини ісламістів, переконані керівники сирійських курдів. У полоні перебувають тисячі бойовиків ІД, серед них - сотні європейців.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  