Меркель: Демократичні принципи не мають скасовуватися через пандемію

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 8 липня, під час виступу в Європарламенті назвала п'ять основних тем, які будуть у фокусі під час головування Німеччини у Раді Євросоюзу. "Це дотримання основних прав людини, єдність, захист клімату, цифровізація і відповідальність у світі", - наголосила Меркель.

За її словами, збереження основних прав, таких як свобода слова, рівноправ'я і релігійне розномаїття, є необхідними, адже вони є тим фундаментом, на якому базується Європа.

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"Права людини і громадянина - це найцінніше благо, яке ми маємо в Європі", - додала Меркель під час виступу. Згадуючи про обмеження свобод під час пандемії коронавірусу, вона зазначила, що якщо вони і можуть бути обмеженими, то лише за вагомих причин і тільки в дуже короткостроковій перспективі. Водночас вона зауважила, що "пандемія ніколи не повинна бути приводом для скасування демократичних принципів".

Також під час виступу Меркель закликала підтримати пакет заходів з відновлення економіки ЄС, який викликав багато суперечок, адже, за її словами, країни ЄС у цей кризовий час мають триматися разом і діяти спільно.

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"Поодинці ніхто не може пройти через цю кризу. Вразливі всі ми", - підкреслила канцлерка Німеччини. "Я вірю в Європу. Я переконана у Європі - не лише у спадку її минулого, але і у надії та баченні її майбутнього", - додала Меркель.

Як повідомлялося, 1 липня розпочалося головування Німеччини у Раді Євросоюзу. Востаннє ФРН перебувала в цій ролі у 2007 році. Головування в Раді ЄС переходить від однієї країні до іншої раз на пів року. Цього разу Німеччина за ротацією змінила Хорватію.