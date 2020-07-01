 Меркель: Демократичні принципи не мають скасовуватися через пандемію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Меркель: Демократичні принципи не мають скасовуватися через пандемію

Обмеження свобод у часи пандемії можливі лише за вагомих причин і ненадовго, наголосила Анґела Меркель під час свого виступу у Європарламенті.

Анґела Меркель під час виступу у Європарламенті

Анґела Меркель під час виступу у Європарламенті

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у середу, 8 липня, під час виступу в Європарламенті назвала п'ять основних тем, які будуть у фокусі під час головування Німеччини у Раді Євросоюзу. "Це дотримання основних прав людини, єдність, захист клімату, цифровізація і відповідальність у світі", - наголосила Меркель.

За її словами, збереження основних прав, таких як свобода слова, рівноправ'я і релігійне розномаїття, є необхідними, адже вони є тим фундаментом, на якому базується Європа.

Читайте також: Коментар: Нагода для Меркель визначити майбутнє ЄС

"Права людини і громадянина - це найцінніше благо, яке ми маємо в Європі", - додала Меркель під час виступу. Згадуючи про обмеження свобод під час пандемії коронавірусу, вона зазначила, що якщо вони і можуть бути обмеженими, то лише за вагомих причин і тільки в дуже короткостроковій перспективі. Водночас вона зауважила, що "пандемія ніколи не повинна бути приводом для скасування демократичних принципів".

Також під час виступу Меркель закликала підтримати пакет заходів з відновлення економіки ЄС, який викликав багато суперечок, адже, за її словами, країни ЄС у цей кризовий час мають триматися разом і діяти спільно.

Читайте також: Коронавірус та Brexit: чим займатиметься Німеччина під час головування в ЄС

"Поодинці ніхто не може пройти через цю кризу. Вразливі всі ми", - підкреслила канцлерка Німеччини. "Я вірю в Європу. Я переконана у Європі - не лише у спадку її минулого, але і у надії та баченні її майбутнього", - додала Меркель.

Як повідомлялося, 1 липня розпочалося головування Німеччини у Раді Євросоюзу. Востаннє ФРН перебувала в цій ролі у 2007 році. Головування в Раді ЄС переходить від однієї країні до іншої раз на пів року. Цього разу Німеччина за ротацією змінила Хорватію.

Дивитись відео 02:18

Чи вдасться Меркель врятувати ЄС від розвалу? (30.06.2020)

 

 

 

Також за темою

Symbolbild I Ratspräsidentschaft I Flaggen

Коронавірус та Brexit: чим займатиметься Німеччина під час головування в ЄС 01.07.2020

1 липня Німеччина змінила Хорватію на посту голови Ради ЄС. Одним із пріоритетів Берліна стане затвердження масштабної програми допомоги країнам Євросоюзу, які постраждали від COVID-19.

Fahne Ukraine und EU

COVID-19: Рада ЄС дала "зелене світло" на 1,2 мільярда євро допомоги Україні 05.05.2020

Рада ЄС підтримала пропозицію Єврокомісії виділити макрофінансову допомогу Україні та ще дев'ятьом країнам-сусідкам Євросоюзу. Для Києва передбачено 1,2 мільярда євро.

Frankreich Toulouse | Emmanuel Macron & Angela Merkel & Ursula von der Leyen

Коментар: Єврокомісія та нові віники її німецької глави 28.11.2019

Захист клімату та дигіталізація - це можна назвати девізом нової Єврокомісії. Звучить добре, але Урсулі фон дер Ляєн доведеться попрацювати, аби заручитися підтримкою країн-членів ЄС і знайти гроші, вважає Бернд Ріґерт.

Реклама

Докладно

Дональд Трамп

Фатальна втрата відчуття реальності Дональдом Трампом

Нинішня тактика Трампа в боротьбі з коронавірусом загрожує катастрофою, вважає Інес Поль.  

Заправляння автомобіля на водневих паливних елементах

Шанс і для України: як ЄС просуватиме водень в енергетиці

Єврокомісія ухвалила стратегії зниження ролі викопних джерел енергії та збільшення використання водню.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  