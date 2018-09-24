Меркель відкинула пропозицію голосування щодо довіри уряду

Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) відкинула ідею висунення на розгляд у Бундестазі питання про вотум довіри уряду. Її речник Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) у середу, 26 вересня, заявив про "абсолютно чітке ні" канцлерки щодо пропозиції, озвученої, серед інших, главою фракції Вільної демократичної партії Крістіаном Лінднером (Christian Lindner).

Напередодні, 25 вересня, фракція двох сестринських консервативних партій у німецькому Бундестазі - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС) - вперше за 13 років змінила свого очільника. Замість Фолькера Каудера (Volker Kauder), якого вважають близьким до Меркель, члени фракції несподівано обрали своїм головою Ральфа Брінкгауза. Хоча Брінкгауз наголошував, що його кандидатура ніяким чином не означає опозицію до Меркель, багато німецьких політиків та оглядачів сприйняли провал Каудера на виборах як ознаку подальшого послаблення Меркель у лавах її рідної партії, а можливо навіть і наближення краху нинішньої великої коаліції.