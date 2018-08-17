 Меркель відкинула критику щодо завеликої залежності ФРН від російського газу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.08.2018

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Новини

Меркель відкинула критику щодо завеликої залежності ФРН від російського газу

Під час візиту до Тбілісі канцлерка Німеччини Анґела Меркель порушила питання енергопостачань з Росії.

Анґела Меркель і Мамука Бахтадзе

Анґела Меркель і Мамука Бахтадзе

Будівництво "Північного потоку-2" не поставить Німеччину в занадто велику залежність від поставок російського газу. Впевненість у цьому в п'ятницю, 24 серпня, висловила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) на зустрічі зі студентами Тбіліського державного університету імені Джавахішвілі. Під час візиту до Грузії очільниця німецького уряду наголосила, що Берлін отримує "блакитне паливо" також з Норвегії, Великобританії і Нідерландів.

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Джерела нинішньої ізоляції Росії та пропагандистської брехні, що отруює розум російських громадян, ведуть до серпневої війни 2008 року, вважає Костянтин Еггерт. (08.08.2018)

Перебування російських військ на території Абхазії та Південної Осетії - "несправедливість", заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель під час візиту до Грузії. (23.08.2018)

Меркель також додала, що паралельно зі спорудженням "Північного потоку-2" Німеччина будуватиме термінал для зрідженого природного газу на своїй території.

Вступ до ЄС: Грузія та Україна - в "наступному колі"

Під час спілкування зі студентами Меркель торкнулася також і теми перспективи вступу Грузії до Європейського Союзу. Говорячи про це, канцлерка ФРН попередила, що європейські партнери Тбілісі "не можуть обіцяти занадто багато і в дуже короткі терміни". Меркель також зазначила, що і Грузія зі свого боку повинна продовжувати реформи.

При цьому канцлерка додала, що Берлін налаштований на тіснішу взаємодію з грузинською стороною, а Грузія, як і Україна практично належать до "наступного кола" країн, про які може йти мова з огляду на перспективи вступу до ЄС, повідомляє інформагенція dpa.

Як передає кореспондент DW з Тбілісі, Меркель прокоментувала і ситуацію з виборами, що пройдуть у 2019 році в ЄС - зокрема, з виборами до Європарламенту. Глава уряду ФРН із занепокоєнням висловилася про поширення націоналізму в Європі, додавши, що "має відбутися велика битва" через ці тенденції.

На офіційній прес-конференції після переговорів з прем'єром Грузії Мамукою Бахтадзе Меркель підтримала територіальну цілісність Грузії і розкритикувала дії Росії. У той же час вона не стала вживати термін "окуповані території", який після серпневої війни 2008 року законодавчо закріплений в Грузії щодо Абхазії і Південної Осетії, зазначає кореспондент DW.

Пізніше, під час спілкування зі студентами, Меркель, однак, визнала, що йдеться про окупацію, і ці слова присутні зустріли оплесками.

Після візиту до Тбілісі Меркель вирушить до Єревана, потім - до Баку.

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