Меркель відкидає сумніви щодо стану її здоров'я та працездатності

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) запевнила, що почувається "дуже добре". Під час пресконференції після зустрічі в Берліні з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне, у середу, 10 липня, Меркель відкинула сумніви щодо стану її здоров'я. "Не варто хвилюватися", - зазначила канцлерка, слова якої наводить агенція новин dpa.

Раніше цього дня Меркель пережила ще один напад тремтіння під час зустрічі з військовими почестями керівника фінського уряду.

Сьогоднішній випадок Меркель пояснила тим, що вона поки перебуває у фазі психологічного "пропрацювання" випадку, який трапився з нею 18 червня під час церемонії зустрічі українського президента Володимира Зеленського. "Вочевидь, вона (ця фаза. - Ред.) ще не цілком завершилася, але прогрес є", - зазначила Меркель. Вона висловила впевненість, що "одного дня" такі напади тремтіння минуть - так само, як і з'явилися.

Канцлерка відкинула також будь-які сумніви щодо своєї працездатності. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не варто було б у Німеччині регулярно публікувати інформацію про стан здоров'я керівників держави, як це роблять у багатьох інших країнах, вона запевнила, що й надалі має сили працювати. "Загалом я глибоко переконана, що залишаюся працездатною", - сказала Меркель, цитує агенція новин Reuters.

Нинішній випадок сильного тремтіння Меркель - вже третій за менш ніж місяць під час публічного заходу. Уперше таке трапилося з канцлеркою 18 червня під час церемонії зустрічі Володимира Зеленського. Вдруге аналогічні прояви нездужання Меркель було помітно 27 червня на церемонії призначення на посаду нової міністерки юстиції Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). Тоді Меркель теж помітно тремтіла всім тілом.

Дивитись відео 01:07 Поділитись Меркель знову стало зле (27.06.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3LB43 Меркель знову стало зле (27.06.2019)