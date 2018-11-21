Меркель відзначила зусилля G20 у вирішенні світових економічних проблем

Спільні зусилля країн Великої двадцятки (G20) дозволяють успішно вирішувати багато важливих питань світової економіки, переконана канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Про це вона заявила в своєму щотижневому відеозверненні, оприлюдненому в суботу, 24 листопада, - за тиждень до саміту G20.

Меркель зазначила, що з 2008 року, коли на тлі світової економічної кризи почали регулярно відбуватися саміти лідерів країн G20, "ми показали, що спільно краще можемо розв'язувати проблеми світової економіки та всюди сприяти розвитку". Вона додала, що ФРН, як і інші країни, отримала зиск від спільних дій у рамках G20.

Меркель нагадала, що Німеччина під час торішнього головування в G20, окрім великих тем вільної торгівлі та захисту клімату, особливу увагу приділила боротьбі з епідеміями, підтримці жінок у бізнесі та розвитку Африки. При цьому питання захисту клімату було розглянуто у форматі 19+1 - без участі США. Цього року головною темою аргентинського головування у G20 є дигіталізація.

Минулого року саміт G20 відбувся у Гамбурзі, він супроводжувався як мирними, так і насильницькими протестами. Ліві екстремісти зводили на вулицях барикади та підпалювали їх, кидали каміння та пляшки у правоохоронців. Для припинення безладів та розгону агресивно налаштованих протестувальників поліція застосовувала водомети. Цього року саміт Великої двадцятки за участі світових лідерів відбудеться 30 листопада та 1 грудня в Буенос-Айресі.

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