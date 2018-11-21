Меркель відзначила зусилля G20 у вирішенні світових економічних проблем

Спільні зусилля країн Великої двадцятки (G20) дозволяють успішно вирішувати багато важливих питань світової економіки, переконана канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel). Про це вона заявила в своєму щотижневому відеозверненні, оприлюдненому в суботу, 24 листопада, - за тиждень до саміту G20.
Меркель зазначила, що з 2008 року, коли на тлі світової економічної кризи почали регулярно відбуватися саміти лідерів країн G20, "ми показали, що спільно краще можемо розв'язувати проблеми світової економіки та всюди сприяти розвитку". Вона додала, що ФРН, як і інші країни, отримала зиск від спільних дій у рамках G20.
Меркель нагадала, що Німеччина під час торішнього головування в G20, окрім великих тем вільної торгівлі та захисту клімату, особливу увагу приділила боротьбі з епідеміями, підтримці жінок у бізнесі та розвитку Африки. При цьому питання захисту клімату було розглянуто у форматі 19+1 - без участі США. Цього року головною темою аргентинського головування у G20 є дигіталізація.
Минулого року саміт G20 відбувся у Гамбурзі, він супроводжувався як мирними, так і насильницькими протестами. Ліві екстремісти зводили на вулицях барикади та підпалювали їх, кидали каміння та пляшки у правоохоронців. Для припинення безладів та розгону агресивно налаштованих протестувальників поліція застосовувала водомети. Цього року саміт Великої двадцятки за участі світових лідерів відбудеться 30 листопада та 1 грудня в Буенос-Айресі.
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Кадри з G20: головне про саміт
Тепла зустріч?
Усі гадали, якою буде їхня - Володимира Путіна та Дональда Трампа - перша зустріч? Руки потиснули, стримано посміхнулися один одному та на камери, а потім усамітнилися зі своїми головними дипломатами. Результат зустрічі: перемир'я на південному заході Сирії. Хоча говорили і про Україну, і про боротьбу з міжнародним тероризмом.
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Кадри з G20: головне про саміт
Кліматичні розбіжності
Коли Трамп зустрічався з Путіним, інші учасники саміту саме говорили про захист клімату. Своєю відсутністю на цих переговорах Трамп ніби підтвердив: позиція США щодо виходу з Паризької кліматичної угоди - незмінна. Але ж, звісно, на "сімейному фото" він посміхався разом з усіма.
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Кадри з G20: головне про саміт
Без прогресу щодо України
Окрема зустріч канцлерки ФРН Анґели Меркель та президентів РФ і Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона щодо України завершилася без конкретних результатів. Лідери ФРН, РФ та Франції погодились продовжувати роботу в "нормандському форматі" та підтвердили необхідність домагатися дотримання перемир'я на Донбасі, передбаченого Мінськими угодами.
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Кадри з G20: головне про саміт
Перші леді не сумували
Дружини та партнери глав держав і урядів Великої двадцятки у Гамбурзі не сумували, а, наприклад, прогулювалися на катері Ельбою. На фото зліва направо: аргентинська перша леді Хуліана Авада, дружина та син прем'єра Канади Софі Грегуар та Адріан, дружини президентів Франції та Італії - Бріжіт Макрон та Емануела Джентілоні.
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Кадри з G20: головне про саміт
Прийом у Ельбській філармонії
У той час, коли учасники саміту аплодували в імпозантній концертній залі Ельбської філармонії "Оді до радості", а потім обмінювалися посмішками на прийомі, їхні помічники працювали над текстом заключного комініке, шукаючи можливі компроміси у питаннях торгівлі та захисту клімату.
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Кадри з G20: головне про саміт
Ліві екстремісти теж "розважалися"
За стінами філармонії також "розважалися" у свій спосіб ліві екстремісти. Вони супроводжували саміт підпалами авто, плюндруванням крамничок та нападами на поліцейських. За даними поліції, дебоширили головно представники так званого "Чорного блоку", які закривали свої обличчя балаклавами.
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Кадри з G20: головне про саміт
Поліція водометами "охолоджувала" екстремістів
Ефективним інструментом поліції для розгону готових до насильства мітингувальників стали водомети. Потужні струмені води з них дозволяли правоохоронцям "охолодити" запал багатьох екстремістів.
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Кадри з G20: головне про саміт
Багатотисячні мирні протести
Утім, десятки тисяч тих, хто хотів висловити свій протест проти саміту G20, зробили це мирно. Учасниками заявлених мирних акцій на обидва дні саміту у Гамбурзі стали Спілка церков, профспілки, політичні об'єдння, а також митці.
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Кадри з G20: головне про саміт
Макрон випробує на Трампові силу Парижа?
Наприкінці саміту президент Франції Еммануель Макрон висловив сподівання, що зможе переконати президента США Дональда Трампа у необхідності виконувати Паризьку угоду. На наступній конференції з клімату, що відбудеться 12 грудня у Парижі, Макрон порушить питання фінансування кліматичних проектів - те, через що Трамп і вийшов з угоди, вважаючи, що США забагато платять.
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Кадри з G20: головне про саміт
Заключне комюніке компромісів
Можливо, Макрону щось вдасться? Меркель, закриваючи саміт, заявила, що учасники зустрічі погодили підсумкове комюніке, і Великій двадцятці вдалося досягнути компромісів з усіх питань, що обговорювалися під час саміту. Вона наголосила, що лідери G20 збережуть відкритість ринків, боротимуться з протекціонізмом та підтримують необхідність реалізації Паризької угоди, незважаючи на позицію США.
Автор: Олена Перепадя