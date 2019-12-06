Меркель відвідує Освенцім - вперше відтоді, як стала канцлеркою

"Взагалі-то, це місце вимагає тиші. Але я впевнений, що канцлеру Німеччини тут мовчати не можна", - так Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt) почав свою промову в Освенцімі в похмурий листопадовий день 1977 року. Це був перший візит федерального канцлера і взагалі високопоставленого політика ФРН у колишній німецький концентраційний табір на території Польщі, в якому з 1940 по 1945 роки було вбито до 1,5 мільйона людей.

Тоді 58-річний Шмідт, який служив солдатом вермахту під час Другої світової війни, в своєму зверненні до поляків, які "найбільше постраждали", говорив про відповідальність і провину, про усвідомлення того, що "політика вимагає моральних основ і моральної орієнтації". Польське державне телебачення транслювало промову канцлера ФРН у прямому ефірі.

Гельмут Шмідт відвідує колишній концтабір у 1977 році

Коль говорив про страждання, завдані німцями багатьом народам

Дванадцять років потому після візиту в Освенцім Шмідта колишній табір смерті "Аушвіц" ("Освенцім") відвідав його наступник Гельмут Коль (Helmut Kohl). Його візит відбувся в листопаді 1989 року - в ці дні відбулося падіння Берлінського муру і вся Німеччина раділа. Колю довелося перервати свій візит до Польщі і попрямувати в Берлін і Бонн. Але потім він повернувся в Освенцім. Він вважав за потрібне туди повернутися.

Гельмут Коль в Освенцімі, 1989 рік

Виступаючи в Бундестазі незабаром після свого візиту, він говорив про "найтемніший, найстрашніший розділ в історії Німеччини", написаний в Освенцімі. У своєму записі в книзі відвідувачів меморіалу "Освенцім-Біркенау" Коль написав про "невимовні страждання", завдані німцями багатьом народам, особливо - європейським євреям.

На відміну від свого попередника Гельмута Шмідта, Коль вперше безпосередньо згадав євреїв. "Тут ми знову присягаємося зробити все можливе, щоб життя, гідність, права і свобода кожної людини, незалежно від віросповідання і походження, залишалися на цій землі недоторканними", - запевнив канцлер ФРН.

Німеччина профінансує меморіал

І ось настала черга Анґели Меркель (Angela Merkel). Через довгі 24 роки Освенцім знову відвідає глава німецького уряду. Вона буде першою, хто приїде спеціально в Освенцім, а не поєднає цю поїздку з візитом до Варшави. В Освенцімі Меркель супроводжуватимуть польський прем'єр-міністр Матеуш Моравєцкий, представники єврейських організацій і один з небагатьох, що залишилися живими, в'язнів концтабору.

Офіційний привід цього візиту - десята річниця заснування Фонду "Освенцім-Біркенау", який працює над збереженням меморіалу на місці колишнього концентраційного табору. Фонд був створений з ініціативи Владислава Бартошевського - колишнього міністра закордонних справ Польщі та лауреата почесного звання Праведник народів світу, що надається ізраїльським національним меморіалом Голокосту "Яд Вашем". Меркель зробить важливу заяву: Німеччина взяла на себе зобов'язання надати Фонду "Освенцім-Біркенау" 60 мільйонів євро.

Анґела Меркель покладає вінок біля меморіалу пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем"

Свідома солідарність з єврейським народом і постійне застережливе нагадування про жахи нацизму характеризують роки перебування Анґели Меркель на посаді канцлерки. Вона п'ять разів відвідувала ізраїльський меморіал пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем". У 2009 році разом з тодішнім президентом США Бараком Обамою Меркель відвідала концентраційний табір Бухенвальд, у 2013 році вона зустрілася з колишніми в'язнями табору смерті Дахау, а в 2015-му знову побувала в Дахау до 70-ї річниці визволення концтабору. Але в Освенцім Меркель приїде вперше.

Візит Меркель у Освенцім - важливий сигнал

Канцлерка виступить з промовою з приводу десятиліття заснування Фонду "Освенцім-Біркенау" на території колишнього концентраційного табору смерті. Церемонія буде проходити в будівлі "центральної сауни", як її називали нацисти. Там нових в'язнів концтабору піддавали відбору. Пам'ять жертв концтабору Меркель вшанує біля "чорної стіни" - колишнього місця розстрілів тисяч в'язнів, серед яких було багато жителів Польщі, які чинили опір нацистським окупантам. На завершення церемонії канцлерка Німеччини пройде уздовж руїн табору.

У 2013 році під час відвідування концтабору Дахау Меркель говорила про "безпрецедентно жахливий ​​і нелюдський розділ німецької історії", і про "постійну відповідальність". "Такі місця закликають кожну людину сприяти тому, щоб подібне більше не повторювалося, щоб більше ніхто і ніколи не залишався байдужим, щоб не знизував плечима або навіть аплодував, коли людей дискримінують, гноблять і переслідують, коли вони залишаються без захисту і змушені боятися за своє життя ", - зазначила тоді глава уряду ФРН.

Візит Анґели Меркель в Освенцім - це "особливо важливий сигнал" солідарності з тими, кому вдалося пережити жахіття в таборі смерті, йдеться в заяві Міжнародного комітету Освенціма.

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