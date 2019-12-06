 Меркель відвідує Освенцім - вперше відтоді, як стала канцлеркою | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Меркель відвідує Освенцім - вперше відтоді, як стала канцлеркою

Вперше за 14 років на посаді канцлерки Меркель відвідує Освенцім. Візит відбувається з нагоди десятиріччя заснування Фонду "Освенцім-Біркенау", що працює над збереженням меморіалу на місці колишнього табору смерті.

Вхід на територію колишнього концентраційного табору Освенцім

Вхід на територію колишнього концентраційного табору Освенцім

"Взагалі-то, це місце вимагає тиші. Але я впевнений, що канцлеру Німеччини тут мовчати не можна", - так Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt) почав свою промову в Освенцімі в похмурий листопадовий день 1977 року. Це був перший візит федерального канцлера і взагалі високопоставленого політика ФРН у колишній німецький концентраційний табір на території Польщі, в якому з 1940 по 1945 роки було вбито до 1,5 мільйона людей.

Тоді 58-річний Шмідт, який служив солдатом вермахту під час Другої світової війни, в своєму зверненні до поляків, які "найбільше постраждали", говорив про відповідальність і провину, про усвідомлення того, що "політика вимагає моральних основ і моральної орієнтації". Польське державне телебачення транслювало промову канцлера ФРН у прямому ефірі.

Гельмут Шмідт відвідує колишній концтабір у 1977 році

Гельмут Шмідт відвідує колишній концтабір у 1977 році

Коль говорив про страждання, завдані німцями багатьом народам

Дванадцять років потому після візиту в Освенцім Шмідта колишній табір смерті "Аушвіц" ("Освенцім") відвідав його наступник Гельмут Коль (Helmut Kohl). Його візит відбувся в листопаді 1989 року - в ці дні відбулося падіння Берлінського муру і вся Німеччина раділа. Колю довелося перервати свій візит до Польщі і попрямувати в Берлін і Бонн. Але потім він повернувся в Освенцім. Він вважав за потрібне туди повернутися.

Гельмут Коль в Освенцімі, 1989 рік

Гельмут Коль в Освенцімі, 1989 рік

Виступаючи в Бундестазі незабаром після свого візиту, він говорив про "найтемніший, найстрашніший розділ в історії Німеччини", написаний в Освенцімі. У своєму записі в книзі відвідувачів меморіалу "Освенцім-Біркенау" Коль написав про "невимовні страждання", завдані німцями багатьом народам, особливо - європейським євреям.

На відміну від свого попередника Гельмута Шмідта, Коль вперше безпосередньо згадав євреїв. "Тут ми знову присягаємося зробити все можливе, щоб життя, гідність, права і свобода кожної людини, незалежно від віросповідання і походження, залишалися на цій землі недоторканними", - запевнив канцлер ФРН.

Німеччина профінансує меморіал

І ось настала черга Анґели Меркель (Angela Merkel). Через довгі 24 роки Освенцім знову відвідає глава німецького уряду. Вона буде першою, хто приїде спеціально в Освенцім, а не поєднає цю поїздку з візитом до Варшави. В Освенцімі Меркель супроводжуватимуть польський прем'єр-міністр Матеуш Моравєцкий, представники єврейських організацій і один з небагатьох, що залишилися живими, в'язнів концтабору.

Офіційний привід цього візиту - десята річниця заснування Фонду "Освенцім-Біркенау", який працює над збереженням меморіалу на місці колишнього концентраційного табору. Фонд був створений з ініціативи Владислава Бартошевського - колишнього міністра закордонних справ Польщі та лауреата почесного звання Праведник народів світу, що надається ізраїльським національним меморіалом Голокосту "Яд Вашем". Меркель зробить важливу заяву: Німеччина взяла на себе зобов'язання надати Фонду "Освенцім-Біркенау" 60 мільйонів євро.

Анґела Меркель покладає вінок біля меморіалу пам'яті жертв Голокосту Яд Вашем

Анґела Меркель покладає вінок біля меморіалу пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем"

Свідома солідарність з єврейським народом і постійне застережливе нагадування про жахи нацизму характеризують роки перебування Анґели Меркель на посаді канцлерки. Вона п'ять разів відвідувала ізраїльський меморіал пам'яті жертв Голокосту "Яд Вашем". У 2009 році разом з тодішнім президентом США Бараком Обамою Меркель відвідала концентраційний табір Бухенвальд, у 2013 році вона зустрілася з колишніми в'язнями табору смерті Дахау, а в 2015-му знову побувала в Дахау до 70-ї річниці визволення концтабору. Але в Освенцім Меркель приїде вперше.

Візит Меркель у Освенцім - важливий сигнал

DW.COM

У Берліні в середу згадують одну з найтемніших сторінок історії - початок депортацій євреїв міста до концтаборів на Сході Європи. Свідок цих подій Горст Зельбігер поділився з DW своїми спогадами. (19.10.2016)

Понад три з половиною мільйона радянських громадян, більшість з яких українці, були вивезені під час Другої світової війни до Німеччини. Про долю остарбайтерів розповідає нещодавно видана у ФРН книжка. (01.11.2019)

Канцлерка виступить з промовою з приводу десятиліття заснування Фонду "Освенцім-Біркенау" на території колишнього концентраційного табору смерті. Церемонія буде проходити в будівлі "центральної сауни", як її називали нацисти. Там нових в'язнів концтабору піддавали відбору. Пам'ять жертв концтабору Меркель вшанує біля "чорної стіни" - колишнього місця розстрілів тисяч в'язнів, серед яких було багато жителів Польщі, які чинили опір нацистським окупантам. На завершення церемонії канцлерка Німеччини пройде уздовж руїн табору.

У 2013 році під час відвідування концтабору Дахау Меркель говорила про "безпрецедентно жахливий ​​і нелюдський розділ німецької історії", і про "постійну відповідальність". "Такі місця закликають кожну людину сприяти тому, щоб подібне більше не повторювалося, щоб більше ніхто і ніколи не залишався байдужим, щоб не знизував плечима або навіть аплодував, коли людей дискримінують, гноблять і переслідують, коли вони залишаються без захисту і змушені боятися за своє життя ", - зазначила тоді глава уряду ФРН.

Візит Анґели Меркель в Освенцім - це "особливо важливий сигнал" солідарності з тими, кому вдалося пережити жахіття в таборі смерті, йдеться в заяві Міжнародного комітету Освенціма.

Дивитись відео 01:57

Вижити та повернутися: історія колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

27 січня в Німеччині та у світі згадують жертв Голокосту. Саме в цей день у 1945 році радянські війська звільнили найбільший табір смерті в Освенцімі. (27.01.2019)  

Аудіо й відео до теми

Вижити та повернутися: історія колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)  

Реклама

Докладно

Будівництво газопроводу Дружба в Україні, літо 1976 року

Як східні німці будували українську ГТС

Транзитний газопровід через Україну, доля якого вирішується в ці дні, будували і східні німці. Як це було - у статті DW.  

Ахен виявився найбільш привабливим для експатів німецьким містом

Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  