Меркель всьоме очолила рейтинг найвпливовіших жінок за версією Forbes

Голова федерального уряду Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вже всьоме очолила список журналу Forbes "ТОП-100 найвпливовіших жінок світу", який оприлюднили у вівторок, 4 грудня, на сайті американського видання.

"Німеччина - четверта економіка світу за обсягом валового національного продукту і найбільша країна з тих, де керівництво здійснюється жінкою", - пояснили автори рейтингу.

До трійки лідерок також увійшли прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей та директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

На сьомому місці опинилась головна виконавча директорка YouTube С'юзан Войжицкі, на 11-му місці - головна операційна директорка соцмережі Facebook Шеріл Сендберг, на 20-му - телеведуча Опра Вінфрі, на 23-му - королева Великобританії Єлизавета II, 24-те місце - за донькою президента США Іванкою Трамп.

45-е місце посіла перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен, 48-е - головна редакторка американського журналу Vogue Анна Вінтур, 50-е місце - за співачкою Бейонсе, а 68-е - за її колегою Тейлор Свіфт. Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні у рейтингу посіла 67-му сходинку.

