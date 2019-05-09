Меркель виключила свій похід у європейську політику
Анґела Меркель відкинула спекуляції про те, що вона може обійняти високу посаду на європейському рівні після того, як завершиться її канцелерство.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель
Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не обійматиме жодної посади в ЄС після того, як завершиться її канцлерство. Про це глава німецького уряду заявила у четвер, 16 травня, після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Берліні.
За словами Меркель, як і раніше, залишається в силі, що вона "не обійматиме у подальшому жодної політичної посади, незважаючи на те, якою вона могла б бути: навіть на європейському рівні".
Нагадаємо, раніше у цей день у розмові з виданням Süddeutsche Zeitung канцлерка Німеччини заявила, що відчуває особливу відповідальність за майбутнє Європи. "Багато хто непокоїться щодо Європи, і я теж. А тому в мене ще більше зросло почуття відповідальності, аби разом з іншими опікуватися долею цієї Європи", - сказала Меркель.
Кілька днів тому голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер припустив, що Меркель може обійняти високу посаду на європейському рівні після того, як завершиться її канцелерство. У цьому зв'язку у політичних колах та ЗМІ висловлювались припущення, що Меркель у майбутньому може очолити Європейську Раду. Нині президентом Ради є Дональд Туск.
Як повідомлялось, у жовтні минулого року Меркель заявила, що відмовиться відпосту голови Християнсько-демократичного союзу, але залишатиметься федеральною канцлеркою до наступних виборів у Бундестаг в 2021 році. У грудні 2018 року Меркель офіційно пішла з посади глави ХДС після 18 років очолення партії.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
"Дівчинка Коля"
У 1994 році тодішній голова ХДС та канцлер Німеччини Гельмут Коль по-батьківськи поклав руку на плече своєї заступниці Анґели Меркель. Однак шість років потому вона публічно розкритикувала Коля через скандал із пожертвами та "чорною бухгалтерією" партії. Через декілька тижнів після критики Коля Меркель сама очолила ХДС.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Сильний політик
Вольфанґ Шойбле (на фото - ліворуч), Фрідріх Мерц (праворуч) та багато інших чоловіків намагалися запобігти тому, щоб Меркель очолила ХДС та стала канцлером. Однак нікому з них це так і не вдалося. Тоді фізик із східної Німеччини здавалася чужою для однопартійців. Тепер настав час, коли вона вже сама відмовляється від посади голови партії.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Проблеми з коаліцією
У 2009 році тогочасний голова Вільної Демократичної партії Німеччини (ВДП) Ґідо Вестервелле вважався ідеальним коаліційним партнером для Меркель. Однак від самого початку коаліція перетворилась на катастрофу із нескінченними сварками. Вдруге нові проблеми виникли із очільником Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горстом Зеегофером вже під час кризи біженців. Шрами залишилися у обох сторін.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Меркель - опора Європи
Анґела Меркель - як канцлерка та лідерка ХДС - вважається переконаною європейкою. Заради захисту євро вона навіть погоджується надати Греції та іншим країнам, котріі погрузли в боргах, багатомільярдні європейські пакети допомоги. Через це Меркель часто критикують її однопартійці. Але на європейському рівні вона отримала імідж справжньої рятівниці Європи.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Точка неповернення після Фукусіми
Як фізик, Анґела Меркель вірить у мирне використання ядерної енергії. Однак аварія на АЕС "Фукусіма-1" у березні 2011 року змінила думку канцлерки, або ж вона була вимушена її публічно змінити під тиском громадськості. Через декілька днів після аварії Меркель заявила про цілковиту відмову від ядерної енергетики.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Меркель і біженці
Це фото сирійського біженця Анаса Модамані із канцлеркою стало одним із найпопулярніших за її кар’єру. Однопартійці та опоненти Меркель нещадно критикували її за рішення пустити до Німеччини сотні тисяч прохачів притулку, яке вона ухвалила восени 2015 року. Сьогодні питання біженців досі залишається одним з найголовніших серед претендентів на пост очільника ХДС.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Зелене світло для "шлюбу для всіх"
Інше важливе рішення - одностатеві шлюби. Канцлерка їх не підтримує. Однак навіть у консервативному ХДС ставлення до цього питання змінилось. У 2017 році Меркель погодилась з тим, аби під час голосування за відповідний законопроект депутати з коаліції голосували, керуючись виключно своєю совістю, а не фракційною дисципліною. Меркель проголосувала проти. Більшість підтримала одностатеві шлюби.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
ХДС партія жінок?
Колись Християнсько-демократичний союз був винятково чоловічою партією. Жінок не було ані серед її рядових членів, ані в керівництві. Все це вже давно в історії. Наприкінці правління Меркель посаду генерального секретаря ХДС обіймає Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністра оборони - Урсула фон дер Ляєн, а Джулія Клокнер очолює міністерство сільського господарства.
Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом
Приватне життя Меркель
Посада канцлера та керівника партії впродвож багатьох років забирає у Меркель багато часу. Однак, коли вона залишиться "лише" канцлеркою, Меркель матиме змогу більше насолоджуватися приватним життям із чоловіком Йоахімом Зауером, з яким вона любить подорожувати. На фото Меркель із своїм чоловіком гуляють на італійському острові Іскія.