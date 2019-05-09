Меркель виключила свій похід у європейську політику

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не обійматиме жодної посади в ЄС після того, як завершиться її канцлерство. Про це глава німецького уряду заявила у четвер, 16 травня, після зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Берліні.

За словами Меркель, як і раніше, залишається в силі, що вона "не обійматиме у подальшому жодної політичної посади, незважаючи на те, якою вона могла б бути: навіть на європейському рівні".

Нагадаємо, раніше у цей день у розмові з виданням Süddeutsche Zeitung канцлерка Німеччини заявила, що відчуває особливу відповідальність за майбутнє Європи. "Багато хто непокоїться щодо Європи, і я теж. А тому в мене ще більше зросло почуття відповідальності, аби разом з іншими опікуватися долею цієї Європи", - сказала Меркель.

Кілька днів тому голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер припустив, що Меркель може обійняти високу посаду на європейському рівні після того, як завершиться її канцелерство. У цьому зв'язку у політичних колах та ЗМІ висловлювались припущення, що Меркель у майбутньому може очолити Європейську Раду. Нині президентом Ради є Дональд Туск.

Як повідомлялось, у жовтні минулого року Меркель заявила, що відмовиться відпосту голови Християнсько-демократичного союзу, але залишатиметься федеральною канцлеркою до наступних виборів у Бундестаг в 2021 році. У грудні 2018 року Меркель офіційно пішла з посади глави ХДС після 18 років очолення партії.