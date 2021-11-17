Меркель вдруге за тиждень обговорила з Лукашенком ситуацію на європейському кордоні

Виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провела 17 листопада другу з початку тижня телефонну розмову з правителем Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорили складну ситуацію на кордоні Білорусі та Європейського Союзу, пов'язану з напливом мігрантів і біженців.

У повідомленні на сайті федерального уряду Німеччини вказано, що канцлерка підкреслила необхідність забезпечення мігрантів на кордоні гуманітарною допомогою - за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародної організації міграції (МОМ). Йшлося також про надання постраждалим можливості повернутися додому.

В повідомленні пресслужби Лукашенка зазначається, що міжнародні організації вже "активно співпрацюють" з білоруською стороною. На сайті білоруського правителя вказано, що під час розмови сторони домовились про подальші перемовини для вирішення проблеми з мігрантами між Мінськом та Брюсселем. "При цьому відповідні посадові особи, які будуть визначені від обох сторін, негайно розпочнуть переговори з метою вирішення наявних проблем", - зазначають у пресс-службі Лукашенка, додаючи, що "в цьому ж контексті вирішуватиметься побажання біженців потрапити до Німеччини".

Тисячі мігрантів опинились на білорусько-польскому кордоні в нелюдських умовах

Допомога від ЄС

В.о. канцлера Німеччини також поспілкувалась з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Предметом телефонної розмови двох лідерів стала німецько-польська координація щодо ситуації на кордоні Білорусі і ЄС. В ході розмови Меркель підкреслила повну соліданість Німеччини з Польщею.

Раніше в середу Єврокомісія повідомила про направлення 700 тисяч євро в якості гуманітарної допомоги мігрантам з країн Близького Сходу та Африки, які опинились у важких умовах на білорусько-польскому кордоні. 200 тисяч євро з цієї суми отримає Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, яка в свою чергу спрямує кошти білоруському Червоному Хресту для закупівлі їжі, засобів гігієни, ковдр та наборів першої допомоги. Решту суми розподілять через партнерські організації.

ЄС обіцяє розширити допомогу, в разі якщо доступ гуманітарних організацій в Білорусь покращиться.

Критика за розмову

За посередництво у вирішенні кризи Анґела Меркель вже наразилась на критику як зсередини німецького парламенту, так і від країн ЄС. Європейський Союз офіційно не визнає результати останніх виборів в Білорусі і не вважає Олександра Лукашенка законним президентом, до того ж покладає на нього провину у спрямуванні потоків мігрантів до польського та литовського кордонів.

Втім речник німецького уряду Штеффен Зайберт в середу відповів, що в критичній ситуації, яка склалась, "має сенс говорити і з тими, хто в Мінську може змінити ситуацію".