 Меркель вдруге за тиждень обговорила з Лукашенком ситуацію на європейському кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2021

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Новини

Меркель вдруге за тиждень обговорила з Лукашенком ситуацію на європейському кордоні

Анґела Меркель і Олександр Лукашенко говорили про гуманітарні проблеми мігрантів і домовились про подальші перемовини між Білоруссю та ЄС.

Між Меркель та Лукашенком відбулась вже друга телефонна розмова за тиждень

Між Меркель та Лукашенком відбулась вже друга телефонна розмова за тиждень

Виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провела 17 листопада другу з початку тижня телефонну розмову з правителем Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорили складну ситуацію на кордоні Білорусі та Європейського Союзу, пов'язану з напливом мігрантів і біженців.

У повідомленні на сайті федерального уряду Німеччини вказано, що канцлерка підкреслила необхідність забезпечення мігрантів на кордоні гуманітарною допомогою - за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародної організації міграції (МОМ). Йшлося також про надання постраждалим можливості повернутися додому.

В повідомленні пресслужби Лукашенка зазначається, що міжнародні організації вже "активно співпрацюють" з білоруською стороною. На сайті білоруського правителя вказано, що під час розмови сторони домовились про подальші перемовини для вирішення проблеми з мігрантами між Мінськом та Брюсселем. "При цьому відповідні посадові особи, які будуть визначені від обох сторін, негайно розпочнуть переговори з метою вирішення наявних проблем", - зазначають у пресс-службі Лукашенка, додаючи, що "в цьому ж контексті вирішуватиметься побажання біженців потрапити до Німеччини".

Діти в таборі мігрантів на білорусько-польскому кордоні

Тисячі мігрантів опинились на білорусько-польскому кордоні в нелюдських умовах

Допомога від ЄС

В.о. канцлера Німеччини також поспілкувалась з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Предметом телефонної розмови двох лідерів стала німецько-польська координація щодо ситуації на кордоні Білорусі і ЄС. В ході розмови Меркель підкреслила повну соліданість Німеччини з Польщею.

Раніше в середу Єврокомісія повідомила про направлення 700 тисяч євро в якості гуманітарної допомоги мігрантам з країн Близького Сходу та Африки, які опинились у важких умовах на білорусько-польскому кордоні. 200 тисяч євро з цієї суми отримає Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, яка в свою чергу спрямує кошти білоруському Червоному Хресту для закупівлі їжі, засобів гігієни, ковдр та наборів першої допомоги. Решту суми розподілять через партнерські організації.

ЄС обіцяє розширити допомогу, в разі якщо доступ гуманітарних організацій в Білорусь покращиться.

Критика за розмову

За посередництво у вирішенні кризи Анґела Меркель вже наразилась на критику як зсередини німецького парламенту, так і від країн ЄС. Європейський Союз офіційно не визнає результати останніх виборів в Білорусі і не вважає Олександра Лукашенка законним президентом, до того ж покладає на нього провину у спрямуванні потоків мігрантів до польського та литовського кордонів.

Втім речник німецького уряду Штеффен Зайберт в середу відповів, що в критичній ситуації, яка склалась, "має сенс говорити і з тими, хто в Мінську може змінити ситуацію".

   

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