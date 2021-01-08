Меркель вважає блокування сторінки Трампа в Twitter проблематичним

Уряд Німеччини критикує блокування акаунта президента США Дональда Трампа в соцмережі Twitter. Про це понеділок, 11 січня, заявив уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), передає агенція новин dpa.

За словами офіційного представника німецького уряду, оператори соціальних мереж несуть відповідальність за те, щоб політична комунікація не була отруєна ненавистю і підбурюванням до насильства. Однак обмежувати свободу думки як фундаментальне право, мають повноваження тільки законодавці, а не компанії, що керуються власними критеріями. Саме тому канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає проблематичним той факт, що акаунти президента США в соцмережах були закриті на тривалий час, сказав він.

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Говорячи про ситуацію в Німеччині, Зайберт сказав: "Це правильно, що держава, законодавець, встановлює для цього рамки". За його словами, найбільшу проблему в соцмережах становлять фальшиві твердження та заяви, що провокують насильство. Впродовж останніх років німецький уряд закликав онлайн-платформи вживати жорсткіших заходів проти висловлювання ненависті.

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Як повідомлялося, днями компанія Twitter на тривалий час заблокувала акаунт Трампа, позбавивши його таким чином ключової комунікаційної платформи. Причиною такого кроку в компанії Twitter назвали "ризик подальшого розпалювання насильства". Натомість Трамп звинуватив 8 січня компанію Twitter у змові з демократами, з метою змусити замовкнути його і його прихильників.