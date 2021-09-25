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Мен Ваньчжоу

Мен Ваньчжоу - китайська менеджерка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мен Ваньчжоу".

Мень Ваньчжоу - фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Technologies. 2018 року навколо її постаті спалахнув міжнародний скандал після того, як США закинули цій компанії порушення санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді

Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді 25.09.2021

Зробити можливим взаємний "обмін" між Китаєм та Канадою дозволило досягнення угоди Мен Ваньчжоу з американським мін'юстом, який вимагав її екстрадиції до США.

Уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei

Уряд Канади готовий екстрадувати до США фіндиректорку Huawei 01.03.2019

Процедуру екстрадиції до США фінансової директорки китайського технологічного концерну Huawei Мен Ваньчжоу вже розпочато, повідомили в мін'юсті Канади.
Посол Канади в Китаї подав у відставку після інтерв'ю про Мен Ваньчжоу

Посол Канади в Китаї подав у відставку після інтерв'ю про Мен Ваньчжоу 27.01.2019

Посол Канади в Китаї Джон Мак-Каллум подав у відставку після інтерв'ю, в якому він заявив, що директорка Huawei Мен Ваньчжоу має "доволі добрі аргументи".
Менеджера Huawei затримали у Польщі за підозрою у шпигунстві

Менеджера Huawei затримали у Польщі за підозрою у шпигунстві 11.01.2019

Громадянина Китаю затримали разом із ймовірним польським спільником, котрий раніше працював на спецслужбу Польщі, пишуть місцеві ЗМІ.
У Китаї затримані вже двоє канадців - їм закидають загрозу нацбезпеці

У Китаї затримані вже двоє канадців - їм закидають загрозу нацбезпеці 13.12.2018

Після того, як у Ванкувері була затримана директорка китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, у КНР затриманий вже другий громадянин Канади.

Директорку Huawei відпустили під заставу у 7,5 мільйона доларів

Директорку Huawei відпустили під заставу у 7,5 мільйона доларів 12.12.2018

Канадський суд відпустив під заставу фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, затриману у Ванкувері за запитом США. Вона не може залишити місто та має носити електронний браслет.
Китай висловив протест США через затримання директорки Huawei

Китай висловив протест США через затримання директорки Huawei 09.12.2018

Китайське МЗС викликало американського посла у Пекіні через затримання у Ванкувері за запитом США фінансової директорки китайського технологічного гіганта Huawei Technologies Мен Ваньчжоу.
КНР попередила Канаду про серйозні наслідки у справі директорки Huawei

КНР попередила Канаду про "серйозні наслідки" у справі директорки Huawei 09.12.2018

Китай висловив Канаді протест через затримання у Ванкувері фінансової директорки компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу та пригрозив серйозними наслідками, якщо її не відпустять.
Директорці Huawei висунули в Канаді звинувачення

Директорці Huawei висунули в Канаді звинувачення 08.12.2018

Фінансовій директорці китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу висунули в Канаді звинувачення в "змові з метою ошукати численні фінансові інституції". Їй може загрожувати до 30 років ув'язнення.

У Канаді затримали фінансову директорку Huawei, Китай обурений

У Канаді затримали фінансову директорку Huawei, Китай обурений 06.12.2018

Канадські правоохоронці за запитом США затримали фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу. Підставою для затримання могло стати порушення компанією американських санкцій проти Ірану.