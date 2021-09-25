Мен Ваньчжоу - китайська менеджерка. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мен Ваньчжоу".

Мень Ваньчжоу - фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Technologies. 2018 року навколо її постаті спалахнув міжнародний скандал після того, як США закинули цій компанії порушення санкцій, запроваджених Вашингтоном проти Ірану. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.