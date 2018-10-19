 Меморіал Героїв Небесної сотні: конфлікт слідства і КМДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Меморіал Героїв Небесної сотні: конфлікт слідства і КМДА

Розслідування злочинів проти Майдану гальмується організаційними проблемами, кажуть у ГПУ. Точка конфлікту - Меморіал Героїв Небесної сотні.

Під час заходів до третіх роковин розстрілів на майдані Незалежності

Під час заходів до третіх роковин розстрілів на майдані Незалежності

Проведення слідчих експериментів у справах, пов'язаних з вбивствами активістів на Майдані, гальмується, заявив у понеділок, 22 жовтня, начальник слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. Причиною він назвав те, що Київська міська державна адміністрація (КМДА) не зважає на прохання слідства перенести національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні.

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У ГПУ ліквідують департамент спецрозслідувань, створений у 2014-му для розслідування злочинів, пов'язаних з протестами на Майдані. Які мотиви цього рішення - у розмові DW з керівником департаменту Сергієм Горбатюком.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко ліквідував департамент спецрозслідувань ГПУ, який займався справами вбивств на Майдані взимку 2014 року. Чи будуть вони доведені до кінця? (12.07.2018)

Керівництво держави та правоохоронних органів винне у затягуванні розслідування злочинів на Майдані, заявив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. (01.12.2017)

"На сьогоднішній день склалася така ситуація: через тиждень вже можуть початися роботи (з облаштування, - Ред.). І не перенесено меморіал", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна". Відповідно, пояснює Горбатюк, слідство не може якісно провести відповідні експерименти. Він додав, що Печерський районний суд Києва також відмовився заарештувати ділянку і заборонити будівництво на алеї Героїв Небесної сотні в Києві для проведення слідчого експерименту. Горбатюк каже, що на проведення останнього потрібно не менше 16 днів.

Нагадаємо, улітку виник схожий конфлікт щодо вулиці Інститутської. Тоді припис щодо заборони будівництва Музею Революції гідності діяв кілька місяців. 

Загалом, відповідно до реєстру проваджень про злочини, пов'язані з перешкоджанням проведенню мирних акцій протесту, які відбувалися в Києві та інших містах взимку 2013 -2014 років, станом на липень 2018 року було повідомлено про підозру 282 особам. До суду передано 63 обвинувальних акти щодо 135 осіб. За результатами судового розгляду винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень визнано 16 осіб, стосовно 15 з них ухвалено обвинувальні вироки.

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