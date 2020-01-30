 ″Меморіал″ визнав 11 кримських татар політв′язнями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Меморіал" визнав 11 кримських татар політв'язнями

Кримських татар, що перебувають в ростовському СІЗО, обвинувачують в участі в забороненій в РФ організації "Хізб-ут-Тахрір". У їхніх справах немає свідчень про насильницькі злочини, наголошують правозахисники.

11 кримських татар визнані політв'язнями

"Меморіал" визнав 11 кримських татар політв'язнями

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політичними в'язнями 11 кримських татар, яких російська влада переслідує за участь в забороненій в РФ організації "Хізб-ут-Тахрір". Про це центр повідомив у п'ятницю, 31 січня. Політв'язнями, звільнення яких вимагає "Меморіал", зокрема, визнані Марлен Асанов, Сервер Зекер'яєв, Ернес Аметов, Тімур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаіл, Рустем Емірусеінов, Ескендер Абдулганіев і Арсен Абхаіров.

Асанова, Зекер'яєва, Аметова, Ібрагімова, Салієва, Белялова, Мустафаєва і Смаілова ФСБ затримала восени 2017 і навесні 2018 року. Абдулганієва, Абхаірова і Емірусеінова заарештували в лютому 2019 року. Наразі всі вони перебувають в СІЗО в Ростові-на-Дону.

Як стверджує ФСБ, вони були учасниками міжнародної ісламської організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", оголошеної в Росії терористичною. Кримських татар також обвинувачують у підготовці захоплення влади, оскільки програма "Хізб ут-Тахрір" передбачає об'єднання територій з мусульманським населенням в єдину державу - халіфат.

Як наголошують правозахисники, кримчани винні тільки в тому, що були учасниками забороненої громадської організації. "У справах немає жодного свідчення про те, що вони робили або планували здійснити насильницькі злочини, а тим більше будь-які дії, які можна було б назвати терористичними з позиції здорового глузду - їм не ставиться в провину озвучування терористичних погроз або підготовка терактів", - наголошують в "Меморіалі".

Правозахисна організація вважає незаконним оголошення "Хізб-ут-Тахрір"в Росії терористичною організацією в 2003 році. Як повідомляється, у рішенні Верховного суду РФ, яким забороняється діяльність низки ісламських організацій, цій організації присвячені лише три речення. У них не міститься ніяких доказів її терористичної діяльності.

З 2003 року до кримінальної відповідальності за звинуваченнями, пов'язаними з участю в "Хізб-ут-Тахрір" були притягнуті сотні мусульман. Наразі за ґратами перебувають близько 300 осіб. Після анексії Росією українського Криму жертвами переслідування стали і кримські мусульмани, щонайменше 60 з яких наразі у зв'язку з цим перебувають за ґратами.

У "Меморіалі" наголошують, що російські спецслужби маніпулюють уявленнями про терористичну загрозу, підміняють реальну антитерористичну боротьбу імітаційною. При цьому незаконність переслідування мусульман, яких обвинувачують у причетності до "Хізб-ут-Тахрір" ускладнюється тим, що за українським законодавством ця організація легальна. Згідно з документами слідства, багато обвинувачених законно вступили в неї ще до анексії Криму Росією.

Дивитись відео 07:12

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020)

Аудіо й відео до теми

Чому кримських татар немає у списках обміну полоненими (22.01.2020)  

Також за темою

Krimtataren Fahne Stacheldraht

Росія "збирає" в Криму заручників для обміну з Україною та зняття санкцій 30.01.2020

У 2019 році в Криму незаконно позбавили волі 43 людини, більшість з них через релігійні переконання. Про це йдеться у звіті Кримської правозахисної групи.

Ukraine Gefangenenaustausch

Сотні невідомих: скільки українців досі утримують в Росії, Криму та на Донбасі 11.09.2019

Навіть після повернення в Україну 35 бранців в РФ та анексованому Криму за ґратами залишається щонайменше 86 українців. Ще сотні - ув'язнені у непідконтрольній Києву частині Донбасу.

Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim

Адвокатка: Арешти кримських татар - це удар по руху "Кримська солідарність" 29.03.2019

Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW.

Реклама

Докладно

Держсекретар США Майк Помпео з главою МЗС України Вадимом Пристайком

Майк Помпео в Києві запевняв Україну в підтримці з боку США

Під час бліцвізиту до України держсекретар США провів низку зустрічей з питань безпеки та економічної співпраці.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  