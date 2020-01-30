"Меморіал" визнав 11 кримських татар політв'язнями

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав політичними в'язнями 11 кримських татар, яких російська влада переслідує за участь в забороненій в РФ організації "Хізб-ут-Тахрір". Про це центр повідомив у п'ятницю, 31 січня. Політв'язнями, звільнення яких вимагає "Меморіал", зокрема, визнані Марлен Асанов, Сервер Зекер'яєв, Ернес Аметов, Тімур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Сервер Мустафаєв, Едем Смаіл, Рустем Емірусеінов, Ескендер Абдулганіев і Арсен Абхаіров.

Асанова, Зекер'яєва, Аметова, Ібрагімова, Салієва, Белялова, Мустафаєва і Смаілова ФСБ затримала восени 2017 і навесні 2018 року. Абдулганієва, Абхаірова і Емірусеінова заарештували в лютому 2019 року. Наразі всі вони перебувають в СІЗО в Ростові-на-Дону.

Як стверджує ФСБ, вони були учасниками міжнародної ісламської організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", оголошеної в Росії терористичною. Кримських татар також обвинувачують у підготовці захоплення влади, оскільки програма "Хізб ут-Тахрір" передбачає об'єднання територій з мусульманським населенням в єдину державу - халіфат.

Як наголошують правозахисники, кримчани винні тільки в тому, що були учасниками забороненої громадської організації. "У справах немає жодного свідчення про те, що вони робили або планували здійснити насильницькі злочини, а тим більше будь-які дії, які можна було б назвати терористичними з позиції здорового глузду - їм не ставиться в провину озвучування терористичних погроз або підготовка терактів", - наголошують в "Меморіалі".

Правозахисна організація вважає незаконним оголошення "Хізб-ут-Тахрір"в Росії терористичною організацією в 2003 році. Як повідомляється, у рішенні Верховного суду РФ, яким забороняється діяльність низки ісламських організацій, цій організації присвячені лише три речення. У них не міститься ніяких доказів її терористичної діяльності.

З 2003 року до кримінальної відповідальності за звинуваченнями, пов'язаними з участю в "Хізб-ут-Тахрір" були притягнуті сотні мусульман. Наразі за ґратами перебувають близько 300 осіб. Після анексії Росією українського Криму жертвами переслідування стали і кримські мусульмани, щонайменше 60 з яких наразі у зв'язку з цим перебувають за ґратами.

У "Меморіалі" наголошують, що російські спецслужби маніпулюють уявленнями про терористичну загрозу, підміняють реальну антитерористичну боротьбу імітаційною. При цьому незаконність переслідування мусульман, яких обвинувачують у причетності до "Хізб-ут-Тахрір" ускладнюється тим, що за українським законодавством ця організація легальна. Згідно з документами слідства, багато обвинувачених законно вступили в неї ще до анексії Криму Росією.