 Мексика: число загиблих унаслідок вибуху трубопроводу зросло до 85 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2019

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Новини

Мексика: число загиблих унаслідок вибуху трубопроводу зросло до 85

За даними місцевої влади, кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 85-ти. Ще 72 потерпілих перебувають у лікарнях.

Вибух трубопроводу в Мексиці

На місці вибуху в мексиканському штаті Ідальго

До 85 осіб зросла кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами в мексиканському штаті Ідальго. Про це в ніч на понеділок, 21 січня, повідомив губернатор штату Омар Фаяд. За словами губернатора, ще 72 потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості перебувають у лікарнях, передає агенція новин dpa.

DW.COM

Як припускають, до вибуху призвела спроба викрасти бензин з трубопроводу для транспортування нафтопродуктів. У вогні загинуло 20 осіб, ще 71 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. (19.01.2019)

За даними місцевої влади, кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 73-х. Ще 74 особи зазнали різноманітних тілесних ушкоджень. (20.01.2019)

Кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 66-ти, повідомив губернатор штату. (19.01.2019)

Потерпілі лікуються як в лікарнях штату Ідальго, так і в медичних закладах інших штатів. Декого доправили на лікування до столиці країни Мехіко, зазначив губернатор.

Як повідомлялося, вибух стався у ніч на 19 січня. За попередніми даними, його причиною став витік пального через несанкціоновані підключення до трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ, на момент вибуху поряд з трубопроводом перебували сотні людей.

Катастрофа трапилася під час спроби місцевих жителів набрати бензин з трубопроводу у власні каністри, припускає місцева влада та державна енергокомпанія Pemex.

Губернатор Фаяд наголосив на необхідності запобігати в майбутньому спробам незаконно врізатися в трубопроводи з нафтопродуктами, щоб уникнути подібних трагедій.

Розкрадання бензину становить значну проблему в Мексиці. За даними концерну Pemex, в 2018 році кожні 30 хвилин здійснювалася спроба незаконного відкачування бензину.

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