Мексика: число загиблих унаслідок вибуху трубопроводу зросло до 85

До 85 осіб зросла кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами в мексиканському штаті Ідальго. Про це в ніч на понеділок, 21 січня, повідомив губернатор штату Омар Фаяд. За словами губернатора, ще 72 потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості перебувають у лікарнях, передає агенція новин dpa.

Потерпілі лікуються як в лікарнях штату Ідальго, так і в медичних закладах інших штатів. Декого доправили на лікування до столиці країни Мехіко, зазначив губернатор.

Як повідомлялося, вибух стався у ніч на 19 січня. За попередніми даними, його причиною став витік пального через несанкціоновані підключення до трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ, на момент вибуху поряд з трубопроводом перебували сотні людей.

Катастрофа трапилася під час спроби місцевих жителів набрати бензин з трубопроводу у власні каністри, припускає місцева влада та державна енергокомпанія Pemex.

Губернатор Фаяд наголосив на необхідності запобігати в майбутньому спробам незаконно врізатися в трубопроводи з нафтопродуктами, щоб уникнути подібних трагедій.

Розкрадання бензину становить значну проблему в Мексиці. За даними концерну Pemex, в 2018 році кожні 30 хвилин здійснювалася спроба незаконного відкачування бензину.