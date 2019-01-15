Мексика: число загиблих унаслідок вибуху трубопроводу зросло до 73

До 73 осіб зросла кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами в мексиканському штаті Ідальго. Про це в ніч на неділю, 20 січня, повідомили представники місцевої влади. Водночас ще 74 потерпілих отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зазначається в повідомленні, на яке посилається агенція новин Reuters.

Нагадаємо, вибух стався у ніч на 19 січня. За попередніми даними, його причиною міг стати витік пального через несанкціоновані підключення до трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ, на момент вибуху поряд з трубопроводом перебували сотні людей.

Катастрофа могла статися під час спроби місцевих жителів набрати бензин з трубопроводу у власні каністри, припускає місцева влада та державна енергокомпанія Pemex.