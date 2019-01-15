 Мексика: число загиблих унаслідок вибуху трубопроводу зросло до 73 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2019

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Новини

Мексика: число загиблих унаслідок вибуху трубопроводу зросло до 73

За даними місцевої влади, кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 73-х. Ще 74 особи зазнали різноманітних тілесних ушкоджень.

Вибух трубопроводу в Мексиці

До 73 осіб зросла кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами в мексиканському штаті Ідальго. Про це в ніч на неділю, 20 січня, повідомили представники місцевої влади. Водночас ще 74 потерпілих отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, зазначається в повідомленні, на яке посилається агенція новин Reuters.

Нагадаємо, вибух стався у ніч на 19 січня. За попередніми даними, його причиною міг стати витік пального через несанкціоновані підключення до трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ, на момент вибуху поряд з трубопроводом перебували сотні людей.

Катастрофа могла статися під час спроби місцевих жителів набрати бензин з трубопроводу у власні каністри, припускає місцева влада та державна енергокомпанія Pemex.

DW.COM

Мексика: внаслідок вибуху трубопроводу загинули десятки людей

Кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 66-ти, повідомив губернатор штату. (19.01.2019)  

Вибух у Парижі: знайдено тіло четвертої жертви

Рятувальники знайшли тіло ще однієї жінки, яка загинула внаслідок вибуху у пекарні у центрі Парижа. З району через пошкодження інших будинків були евакуйовані 150 людей. (13.01.2019)  

У Мексиці вибухнув трубопровід з нафтопродуктами: щонайменше 20 загиблих

Як припускають, до вибуху призвела спроба викрасти бензин з трубопроводу для транспортування нафтопродуктів. У вогні загинуло 20 осіб, ще 71 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості. (19.01.2019)  

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Як припускають, до вибуху призвела спроба викрасти бензин з трубопроводу для транспортування нафтопродуктів. У вогні загинуло 20 осіб, ще 71 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.

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