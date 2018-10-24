Мексика обіцяє мігрантам із каравану допомогу, якщо вони не підуть до США

Уряд Мексики намагається зупинити багатотисячний так званий караван мігрантів, який прямує країною до кордону з США, та пропонує допомогу біженцям. "Ми хочемо, щоб ви та всі мігранти відчували себе в безпеці", - заявив президент Мексики Енріке Пенья Ньєто у п'ятницю, 26 жовтня, у відеозверненні до біженців.

Він пропонує мігрантам допомогу в обмін на те, що вони зупиняться і не намагатимуться дістатися американського кордону. Зокрема, ті, хто залишиться у південних мексиканських штатах Чьяпас і Оахака та подасть заявку на дозвіл на проживання або притулок, зможуть отримати роботу, медичну допомогу та відправи дітей до шкіл.

Мігранти в'їжджають до міста Арріага у штаті Чьяпас

"Ми знаємо, що ви шукаєте можливість збудувати новий дім, побудувати краще майбутнє для вашої родини та близьких. Мексика сьогодні простягає вам руку", - заявив Пенья Ньєто, зазначивши, що ця програма призначена лише для них, хто поважає мексиканські закони. Він також зателефонував членам каравану мігрантів, який вже досягнув міста Арріага у штаті Чьяпас, та запропонував їм реєструватися там.

Мігранти з Гондурасу прямують до США

За останній час до Мексики через Гватемалу прибули тисячі мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.