 Мексика закликає розслідувати застосування сльозогінного газу на кордоні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2019

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Новини

Мексика закликає розслідувати застосування сльозогінного газу на кордоні

МЗС Мексики зажадало від США розслідування інциденту на кордоні обох країн. Там прикордонники застосували сльозогінний газ проти біженців.

Прикордонники США зупинили біженців біля Тіхуани сльозогінним газом

Прикордонники США зупинили біженців біля Тіхуани сльозогінним газом

Міністерство закордонних справ Мексики звернулось до США із проханням провести ретельне розслідування інциденту з застосуванням американськими прикордонниками сльозогінного газу щодо біженців, інформує агенція AP.

У заяві, оприлюдненій у четвер, 3 січня, висловлюється занепокоєння актами жорстокості на кордоні зі США і підкреслюється важливість безпеки мігрантів.

Нагадаємо, що 1 січня близько 150 мігрантів з Латинської Америки спробували прорвати кордон США і Мексики неподалік від Тіхуани. Американські прикордонники застосували проти біженців сльозогінний газ. У прикордонній службі США пояснили це рішення тим, що натовп почав жбурляти у правоохоронців камінням. Однак один з фотографів агенції AP, що був на місці події, запевняє, що каміння в прикордонників полетіло лише після того, як вони застосували сльозогінний газ.

Останніми місяцями тисячі мешканців країн Центральної Америки, які хочуть врятуватися від злиднів та криміногенної обстановки у себе на батьківщині, намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах. Президент США Дональд Трамп посилив контроль на американському кордоні. Наприкінці листопада Трамп заявив, що мігранти, які перебувають на кордоні Мексики й США, залишатимуться в Мексиці, доки американські суди розглядатимуть їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення таких шукачів притулку впускатимуть на територію США. До цього Трамп звинувачував латиноамериканські країни в бездіяльності і погрожував перекрити кордон з Мексикою. 

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Прикордонники США застосували сльозогінний газ проти біженців

Американські прикордонники стверджують, що застосували сльозогінний газ після того, як біженці почали жбурляти в них камінням. В результаті інциденту 25 осіб були затримані. (02.01.2019)  

Жителі мексиканської Тіхуани протестували проти мігрантів

Сотні людей у прикордонному мексиканському місті Тіхуана протестували проти прибуття мігрантів з Центральної Америки, які прибувають туди з метою потрапити до США. Дональд Трамп не планує пустити їх у країну. (19.11.2018)  

Трамп знову пригрозив закрити кордон з Мексикою

Якщо ситуація на кордоні з Мексикою вийде з-під контролю, увесь кордон перекриють, застеріг президент США Дональд Трамп. Він також попередив про можливу зупинку роботи американських держустанов. (22.11.2018)  

США обіцяють Центральній Америці багатомільярдну допомогу

Щоб перешкодити нелегальній міграції та посприяти розвитку країн Центральної Америки, США пообіцяли Мексиці та трьом сусіднім з нею країнам багатомільярдну допомогу. (18.12.2018)  

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