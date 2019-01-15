Мексика: внаслідок вибуху трубопроводу загинули десятки людей

До 66 людей збільшилась кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами в мексиканському штаті Ідальго, повідомив у Twitter губернатор штату Омар Фаяд у суботу, 19 січня. За його словами, понад 70 людей дістали поранень та травмовані. Вони перебувають у лікарнях, деякі з них у важкому стані.

Вибух стався у ніч на 19 січня. За попередніми даними, його причиною став витік пального через несанкціоновані підключення до трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ, на момент вибуху поряд з трубопроводом перебували сотні людей. Катастрофа сталася під час спроби місцевих жителів набрати бензин з трубопроводу у власні каністри, припускає місцева влада та державна енергокомпанія Pemex.