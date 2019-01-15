 Мексика: внаслідок вибуху трубопроводу загинули десятки людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2019

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Новини

Мексика: внаслідок вибуху трубопроводу загинули десятки людей

Кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами у мексиканському штаті Ідальго зросла до 66-ти, повідомив губернатор штату.

Вибух у мексиканському штаті Ідальго

Вибух у мексиканському штаті Ідальго

DW.COM

За уточненими даними, внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа загинули двоє пожежників та іспанська туристка. Ще щонайменше 47 людей поранені. У МВС Франції вважають, що причиною вибуху міг стати витік газу. (12.01.2019)

З-під уламків будинку в Челябінській області Росії вже витягли понад 20 загиблих. Доля ще двадцяти мешканців невідома. Рятувальники врятували з-під завалів живого малюка. (02.01.2019)

До 66 людей збільшилась кількість жертв вибуху трубопроводу з нафтопродуктами в мексиканському штаті Ідальго, повідомив у Twitter губернатор штату Омар Фаяд у суботу, 19 січня. За його словами, понад 70 людей дістали поранень та травмовані. Вони перебувають у лікарнях, деякі з них у важкому стані.

Вибух стався у ніч на 19 січня. За попередніми даними, його причиною став витік пального через несанкціоновані підключення до трубопроводу. За даними місцевих ЗМІ, на момент вибуху поряд з трубопроводом перебували сотні людей. Катастрофа сталася під час спроби місцевих жителів набрати бензин з трубопроводу у власні каністри, припускає місцева влада та державна енергокомпанія Pemex. 

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Як припускають, до вибуху призвела спроба викрасти бензин з трубопроводу для транспортування нафтопродуктів. У вогні загинуло 20 осіб, ще 71 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.

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