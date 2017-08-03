Мексиканець Руїс сенсаційно відібрав чемпіонські титули у британця Джошуа

Мексиканський боксер Енді Руїс сенсаційно нокаутував британця, чемпіона світу Ентоні Джошуа та відібрав у нього титул чемпіона світу у важкій вазі (понад 90,7 кілограма) за версіями одразу чотирьох боксерських асоціацій - WBO, IBF, IBO та WBA Super. Бій відбувся на арені спортивного комплексу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку ввечері у суботу, 1 червня.

Руїс, який у цьому бою вважався беззаперечним аутсайдером, достроково завершив бій у сьомому раунді - після того, як Джошуа двічі побував у цьому раунді у нокдауні, рефері ухвалив рішення зупинити поєдинок та зарахувати британцю поразку технічним нокаутом. У третьому раунді Джошуа також двічі побував на настилі рингу, перед цим відправивши у нокдаун самого Руїса.

Енді Руїс (праворуч) чотири рази відправив Ентоні Джошуа у нокдаун

Джошуа був володарем титулу чемпіона світу за версією IBF з квітня 2016 року, а чемпіонські пояси WBA Super та IBO він здобув у бою проти українського боксера Володимира Кличка у квітні 2017 року. Звання чемпіона світу WBO Джошуа завоював в об'єднавчому чемпіонському бою проти новозеландця Джозефа Паркера у березні 2018 року. Після цього британець лише одного разу захистив усі чотири титули - у бою проти росіянина Олександра Повєткіна у вересні 2018 року.

Бій проти Енді Руїса був для Джошуа 22-м та став першою поразкою у його професійній кар'єрі. До цього він 21 свій бій виграв нокаутом. На рахунку Енді Руїса після перемоги над Джошуа - 33 бої на професійному рингу, з яких у 32-х він святкував перемогу.

Раніше промоутери Джошуа називали одним з претендентів на наступний бій українського боксера та абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма) Олександра Усика. Востаннє Усик виходив на ринг у листопаді 2018 року у бою проти британця Тоні Белью, захистивши свій чемпіонський титул. Після цього українець перейшов у найвищу вагову категорію - понад 90,7 кілограма.