 Мексиканець Руїс сенсаційно відібрав чемпіонські титули у британця Джошуа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

Мексиканець Руїс сенсаційно відібрав чемпіонські титули у британця Джошуа

Ентоні Джошуа, який два роки тому переміг Володимира Кличка у чемпіонському бою, несподівано втратив свої титули у поєдинку проти Енді Руїса.

Енді Руїс - новий чемпіон світу з боксу за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super

Енді Руїс - новий чемпіон світу з боксу за версіями WBO, IBF, IBO та WBA Super

Мексиканський боксер Енді Руїс сенсаційно нокаутував британця, чемпіона світу Ентоні Джошуа та відібрав у нього титул чемпіона світу у важкій вазі (понад  90,7 кілограма) за версіями одразу чотирьох боксерських асоціацій - WBO, IBF, IBO та WBA Super. Бій відбувся на арені спортивного комплексу "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку ввечері у суботу, 1 червня.

Руїс, який у цьому бою вважався беззаперечним аутсайдером, достроково завершив бій у сьомому раунді - після того, як Джошуа двічі побував у цьому раунді у нокдауні, рефері ухвалив рішення зупинити поєдинок та зарахувати британцю поразку технічним нокаутом. У третьому раунді Джошуа також двічі побував на настилі рингу, перед цим відправивши у нокдаун самого Руїса.

Енді Руїс (праворуч) чотири рази відправив Ентоні Джошуа у нокдаун

Енді Руїс (праворуч) чотири рази відправив Ентоні Джошуа у нокдаун

DW.COM

Український боксер Олександр Усик переміг нокаутом британця Тоні Белью в поєдинку за пояси WBC, WBO, WBA, IBF і журналу The Ring. (11.11.2018)

Ентоні Джошуа переміг технічним нокаутом, двічі відправивши Володимира Кличка у нокдаун в 11-му раунді, після чого рефері зупинив бій. (30.04.2017)

Німецькі ЗМІ жваво обговорюють поєдинок між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа. Журналісти відзначають пристрасть, з якою бився Володимир, однак ставлять запитання про доцільність продовження ним боксерської кар'єри. (30.04.2017)

Джошуа був володарем титулу чемпіона світу за версією IBF з квітня 2016 року, а чемпіонські пояси WBA Super та IBO він здобув у бою проти українського боксера Володимира Кличка у квітні 2017 року. Звання чемпіона світу WBO Джошуа завоював в об'єднавчому чемпіонському бою проти новозеландця Джозефа Паркера у березні 2018 року. Після цього британець лише одного разу захистив усі чотири титули - у бою проти росіянина Олександра Повєткіна у вересні 2018 року.

Бій проти Енді Руїса був для Джошуа 22-м та став першою поразкою у його професійній кар'єрі. До цього він 21 свій бій виграв нокаутом. На рахунку Енді Руїса після перемоги над Джошуа - 33 бої на професійному рингу, з яких у 32-х він святкував перемогу.

Раніше промоутери Джошуа називали одним з претендентів на наступний бій українського боксера та абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кілограма) Олександра Усика. Востаннє Усик виходив на ринг у листопаді 2018 року у бою проти британця Тоні Белью, захистивши свій чемпіонський титул. Після цього українець перейшов у найвищу вагову категорію - понад 90,7 кілограма.

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