Мей у розмові з Зеленським: спільні зусилля для стримування Росії

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у вівторок, 23 квітня, у телефонній розмові привітала кандидата в президенти України Володимира Зеленського із перемогою на виборах та запевнила його у подальшій підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності, йдеться в повідомленні про розмову речника очільниці британського уряду на її сайті.

Мей також вказала у розмові на бажання Великобританії розширити співпрацю з Україною у сферах оборони та безпеки. "Прем'єр-міністерка наголосила на важливості співпраці наших двох країн разом із міжнародною спільнотою для стримування російської агресії", - зазначається в повідомленні. Вона запросила Зеленського до Великобританії за першої кращої нагоди.

Днем раніше Володимира Зеленського привітав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це в ніч на понеділок, 22 квітня, повідомив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Трамп вказав у своєму привітанні на те, що вибори відбулися "мирно й демократично", наголосив Волкер. Крім того, попри зміну влади Вашингтон пообіцяв Києву подальшу підтримку "зусиль з відновлення територіальної цілісності та протидії російській агресії", зазначив Волкер.

Раніше з вітаннями Зеленському зателефонував і президент Франції Еманнуель Макрон.

З перемогою Зеленського встигли привітати й представники ЄС. Приміром, президент Європейської Ради Дональд Туск разом із привітаннями запевнив, що "ЄС сповнений рішучості продовжувати свою підтримку" України. Про це Туск написав у своєму Twitter. Він вказав також на вільні вибори та мирну передачу влади, що означає сильну демократію в Україні.

Керівництво Російської Федерації, натомість, поки не планує жодних контактів із Володимиром Зеленським. Про це у вівторок, 23 квітня, заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков.

"Ні, поки не планується", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів, цитує агентство новин "Інтерфакс". Ушаков додав, що в Кремлі очікують офіційного оголошення результатів виборів, після чого ще триватиме період до інавгурації нового президента України. "Подивимося, як реально розвиватиметься ситуація в Україні, і які перші кроки здійснить новий президент", - додав Ушаков.