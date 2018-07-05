Мей: Уряд дійшов згоди щодо стратегії Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей оголосила увечері у п'ятницю, 6 липня, що уряд дійшов згоди щодо плану створення зони вільної торгівлі між Великобританією та ЄС після Brexit, інформує агенція Reuters.

"Сьогодні після ретельних обговорень кабінет випрацював спільну позицію щодо майбутніх перемовин з ЄС", - зазначила Мей у своїй заяві після кількагодинних переговорів у заміській прем'єрській резиденції Чекерс.

Пропозиція Великобританії до ЄС полягає в створенні зони вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Головний представник ЄС на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє привітав у своєму Twitter досягнення домовленостей і додав: "Ми оцінимо пропозиції, аби побачити наскільки вони конструктивні і реалістичні".

План уряду Великобританії також передбачає рішення ірландського питання: контролю на кордоні між Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією - не буде.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу ЄС. Перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС має розпочатися 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Згідно з графіком переговорів між Брюсселем та Лондоном, сторони мають остаточно погодити текст угоди про вихід з ЄС до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС і Великобританії мали достатньо часу для її ратифікації.