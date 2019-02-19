 Мей та Юнкер заявили про ″конструктивні″ перемовини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2019

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Новини

Мей та Юнкер заявили про "конструктивні" перемовини

До кінця лютого відбудеться ще одна зустріч для обговорення тимчасового рішення щодо кордону між Ірландією та Північною Ірландією, повідомили Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер після зустрічі в Брюсселі.

Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер

Тереза Мей та Жан-Клод Юнкер після переговорів у Брюсселі

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей і голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер запевнили, що провели "конструктивні" переговори під час обіду в Брюсселі. Про це Мей та Юнкер заявили в середу, 20 лютого, на спільній прес-конференції після зустрічі, передає агенція новин AP.

Вони також поділилися планами зустрітися знову до кінця поточного місяця, щоб оцінити прогрес у переговорах навколо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit.

Водночас у їхній спільній заяві жодним чином не згадувалося про будь-які зміни до вже укладеної угоди щодо Brexit між британським урядом і Європейським Союзом. Цю угоду парламент Великобританії відмовився схвалити, тож Мей намагається домогтися від ЄС змін до неї.

Головною темою проведених перемовин між Мей та Юнкером став так званий "запасний варіант" або backstop. Ідеться насамперед про тимчасовий механізм регулювання руху товарів та людей на кордоні між Ірландією, що є країною-членом ЄС, та Північної Ірландією, котра входить до Сполученого Королівства.

Мета нинішніх переговорів - досягти "гарантій" для цього "запасного варіанту", наголосили Мей та Юнкер. Водночас вони зазначали, що гарантії мають також визначати й "тимчасову природу" та надавати "відповідну законну впевненість для обох сторін", цитує агенція новин Reuters.

За допомогою цього "запасного варіанту" Лондон та Брюссель намагаються тимчасово уникнути запровадження митного та прикордонного контролю на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією.

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  • Злиття бірж під питанням

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  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

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  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

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    Автор: Андрій Гурков


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