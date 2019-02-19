Мей та Юнкер заявили про "конструктивні" перемовини

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей і голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер запевнили, що провели "конструктивні" переговори під час обіду в Брюсселі. Про це Мей та Юнкер заявили в середу, 20 лютого, на спільній прес-конференції після зустрічі, передає агенція новин AP.

Вони також поділилися планами зустрітися знову до кінця поточного місяця, щоб оцінити прогрес у переговорах навколо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit.

Водночас у їхній спільній заяві жодним чином не згадувалося про будь-які зміни до вже укладеної угоди щодо Brexit між британським урядом і Європейським Союзом. Цю угоду парламент Великобританії відмовився схвалити, тож Мей намагається домогтися від ЄС змін до неї.

Головною темою проведених перемовин між Мей та Юнкером став так званий "запасний варіант" або backstop. Ідеться насамперед про тимчасовий механізм регулювання руху товарів та людей на кордоні між Ірландією, що є країною-членом ЄС, та Північної Ірландією, котра входить до Сполученого Королівства.

Мета нинішніх переговорів - досягти "гарантій" для цього "запасного варіанту", наголосили Мей та Юнкер. Водночас вони зазначали, що гарантії мають також визначати й "тимчасову природу" та надавати "відповідну законну впевненість для обох сторін", цитує агенція новин Reuters.

За допомогою цього "запасного варіанту" Лондон та Брюссель намагаються тимчасово уникнути запровадження митного та прикордонного контролю на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією.