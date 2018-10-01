Мей станцювала, переконуючи однопартійців у правильності стратегії Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вдалася до незвичної тактики, щоб здобути підтримку однопартійців. У середу, 3 жовтня, Мей вийшла на подіум для виступу в останній день з'їзду Консервативної партії у Бірмінгемі, пританцьовуючи під шлягер Dancing Queen гурту Abba.

У такий спосіб британська прем'єрка намагалася продемонструвати впевненість у собі, а у промові спробувала згуртувати членів рідної партії навколо обраної нею стратегії виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit. "Якщо ми будемо згуртованими та стриманими, ми зможемо досягти задовільної для Великобританії угоди (про вихід зі складу ЄС. - Ред.)", - запевнила Мей, цитує агенція новин AFP.

Щодо самих переговорів між Лондоном і Брюсселем Мей визнала, що вони вступають у "найскладнішу фазу". Попри це керівниця британського уряду запевнила, що "твердо переконана" в тому, що на країну після Brexit чекають "найкращі дні". Водночас вона зазначила, що Лондон готується і до того, що залишить ЄС і без відповідної угоди.

Критика в лавах партії

Напередодні на з'їзді консерваторів виступив найзапекліший критик нинішнього курсу Мей щодо Brexit, екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. Він звинуватив Мей у неприпустимих поступках ЄС. Крім того, на полях партійного заходу Джонсон та низка інших консерваторів, невдоволених політикою Мей щодо Brexit, провели кілька зустрічей з метою організувати опір у партії.

Як повідомлялося, план Мей, вироблений у липні її кабінетом у заміській резиденції британських прем'єрів Чекерс, пропонував створення зони вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Водночас передбачалося, що ця зона вільної торгівлі не стосуватиметься британського сектора послуг. План також передбачав вирішення ірландського питання, а саме, декларував відсутність контролю на кордоні між частиною королівства Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією. "План Чекерс" не викликав ентузіазму навіть у лавах Консервативної партії Мей, а також наразився на критику Брюсселя.

Нагадаємо, офіційно Великобританія має вийти зі складу ЄС наприкінці березня 2019 року. Досі Лондон та Брюссель не змогли погодити економічний блок двосторонніх відносин після виходу країни зі складу ЄС.

З Мей глузували через роботоподібні рухи, коли вона намагалася танцювати під час візиту до країн Африки.