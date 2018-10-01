 Мей станцювала, переконуючи однопартійців у правильності стратегії Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Мей станцювала, переконуючи однопартійців у правильності стратегії Brexit

На з'їзді Консервативної партії прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вийшла на подіум, аби виголосити промову, пританцьовуючи. Вона запевняла однопартійців у прекрасному майбутньому країни після Brexit.

Тереза Мей

Тереза Мей станцювала для кращої переконливості

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей вдалася до незвичної тактики, щоб здобути підтримку однопартійців. У середу, 3 жовтня, Мей вийшла на подіум для виступу в останній день з'їзду Консервативної партії у Бірмінгемі, пританцьовуючи під шлягер Dancing Queen гурту Abba.

У такий спосіб британська прем'єрка намагалася продемонструвати впевненість у собі, а у промові спробувала згуртувати членів рідної партії навколо обраної нею стратегії виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС - так званого Brexit. "Якщо ми будемо згуртованими та стриманими, ми зможемо досягти задовільної для Великобританії угоди (про вихід зі складу ЄС. - Ред.)", - запевнила Мей, цитує агенція новин AFP.

Щодо самих переговорів між Лондоном і Брюсселем Мей визнала, що вони вступають у "найскладнішу фазу". Попри це керівниця британського уряду запевнила, що "твердо переконана" в тому, що на країну після Brexit чекають "найкращі дні". Водночас вона зазначила, що Лондон готується і до того, що залишить ЄС і без відповідної угоди.

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Радники прем'єр-міністерки Великобританії Терези Мей розробляють план дій у разі проведення позачергових виборів до британського парламенту в листопаді цього року, повідомляє The Sunday Times. (23.09.2018)

Лондон і Брюссель обмінялися випадами після відсутності прогресу щодо угоди про Brexit на саміті ЄС у Зальцбургу. Дональд Туск вважає, що позиція Терези Мей на саміті була "неочікувано жорсткою". (21.09.2018)

Консервативна партія Великобританії розпочинає гарячий з'їзд, дебатуватимуть прихильники та опоненти урядового плану Brexit. Прем'єрка Тереза Мей закликала до єднання. (30.09.2018)

Екс-очільник МЗС Великобританії виступив із власними пропозиціями щодо "розлучення" Великобританії з Євросоюзом. План Мей він назвав "приниженням". (28.09.2018)

Критика в лавах партії

Напередодні на з'їзді консерваторів виступив найзапекліший критик нинішнього курсу Мей щодо Brexit, екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. Він звинуватив Мей у неприпустимих поступках ЄС. Крім того, на полях партійного заходу Джонсон та низка інших консерваторів, невдоволених політикою Мей щодо Brexit, провели кілька зустрічей з метою організувати опір у партії.

Як повідомлялося, план Мей, вироблений у липні її кабінетом у заміській резиденції британських прем'єрів Чекерс, пропонував створення зони вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Водночас передбачалося, що ця зона вільної торгівлі не стосуватиметься британського сектора послуг. План також передбачав вирішення ірландського питання, а саме, декларував відсутність контролю на кордоні між частиною королівства Північною Ірландією і членом ЄС Ірландією. "План Чекерс" не викликав ентузіазму навіть у лавах Консервативної партії Мей, а також наразився на критику Брюсселя.

Нагадаємо, офіційно Великобританія має вийти зі складу ЄС наприкінці березня 2019 року. Досі Лондон та Брюссель не змогли погодити економічний блок двосторонніх відносин після виходу країни зі складу ЄС.

З Мей глузували через роботоподібні рухи, коли вона намагалася танцювати під час візиту до країн Африки.  

  • Британці куплять менше німецьких авто

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британці куплять менше німецьких авто

    До Великобританії досі відправляли кожен п’ятий експортований з Німеччини автомобіль. Особливо важливим ринком збуту вона була для BMW: баварський автобудівник продавав там 10 відсотків своєї продукції. Ймовірне запровадження під час Brexit імпортних мит призведе до подорожчання німецьких машин, слабкий фунт стерлінгів іще більше знизить їхню цінову конкурентоспроможність.

  • Нові шанси для товарів Made in UK

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Нові шанси для товарів Made in UK

    Аби підтримати вітчизняних виробників, Лондон може удатися до девальвації фунта та зниження корпоративних податків. Від цього виграють німецькі фірми з британськими заводами. BMW, наприклад, належить фабрика з виробництва Mini. Ця культова малолітражка - улюблене авто не менш культового комедійного персонажа Містера Біна. Попит на цю машину після Brexit збільшиться.

  • Виробництво вітрогенераторів у Німеччині

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Машинобудівників турбує збут

    Для такої ключової галузі німецької економіки, як машинобудування, Великобританія досі була після США, Китаю та Франції четвертим за значенням ринком збуту. Brexit перекриє (принаймні на якийсь час) безмитний доступ до нього. Попит на продукцію з Німеччини, зокрема, на вітрогенератори для численних морських вітропарків поблизу британських берегів, може помітно знизитися.

  • Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Франкфурт чекає на банкірів з Лондона

    Франкфурту-на-Майні Brexit обіцяє велику вигоду: нові робочі місця, високий попит на офісну та житлову нерухомість, зростання купівельної спроможності у місті. Адже багатьом банкірам, інвесторам та страхувальникам, зацікавленим в єдиному ринку ЄС, доведеться переїхати з Лондона, де вони працювали досі, на континент. Чимала частина з них, ймовірно, обере фінансову столицю Німеччини.

  • Злиття бірж під питанням

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Злиття бірж під питанням

    Brexit ускладнить і без того задовге злиття двох ключових фондових бірж Європи: франкфуртської Deutsche Börse і лондонської LSE. План розміщення штаб-квартири об’єднаної компанії у Лондоні, який як фінансовий центр нині опиниться за межами єдиного ринку ЄС, виглядає малопереконливим. Однак зрив угоди підірве зусилля Франкфуртської біржі щодо укріплення своєї глобальної ролі.

  • Британські туристи залишаться вдома

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Британські туристи залишаться вдома

    Британці - одні з найактивніших туристів в Європі. Але якщо Brexit послабить їхню економіку і валюту, то багатьом поїздки на теплі моря будуть вже не по кишені. Це потішить німецьких відпускників, адже на курортах буде менше конкуренції за лежаки біля басейнів, але вдарить по фінансових показниках туристичного гіганта TUI, для якого британський виїздний туризм надзвичайно важливий.

  • Тури до Лондона будуть доступнішими

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Тури до Лондона будуть доступнішими

    Чим нижче буде курс фунта, тим краще для німецьких туристів з євро в кишені. Адже вони обожнюють Лондон з його численними пам’ятками та люблять подорожувати британською глибинкою. Тим краще також і для німецьких батьків, які мріють відправити дітей на навчання або хоча би на мовні курси до Англії.

  • Де гроші, там і наука

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Де гроші, там і наука

    Завдяки членству в ЄС Великобританія отримувала з Брюсселя значні кошти на наукові дослідження. Brexit може підірвати фінансування фундаментальної науки, і тоді багатьом вченим, які приїхали до Англії з усього світу, доведеться, можливо, перебиратися до лабораторій та інститутів інших країн. Від цього "відтоку мізків", напевно, виграє Німеччина, яка витрачає все більше грошей на науку.

  • Анґела Меркель та Вольфґанґ Шойбле

    Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

    Берліну не сподобається "податковий рай"

    Плани перетворити Великобританію на ледь не "податковий рай" для бізнесу не сподобаються канцлерці ФРН Анґелі Меркель та її міністру фінансів Вольфґанґу Шойбле. Вони наполягають у ЄС на суворій фінансовій дисципліні та збалансованих бюджетах, а британці хочуть заманювати фірми з Європи та усієї планети вкрай низькими податковими ставками - попри дефіцит бюджету та держборг, що збільшується.

    Автор: Андрій Гурков


DW.COM

Хто в Німеччині виграє від Brexit, а хто програє

Вихід з єдиного ринку ЄС такого важливого торгового партнера і водночас конкурента, як Великобританія, матиме для Німеччини різні економічні наслідки. (19.01.2017)  

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