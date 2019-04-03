Мей просить Євросоюз відкласти Brexit до 30 червня

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей у п'ятницю, 5 квітня, попросила Євросоюз відкласти вихід Сполученого Королівства зі складу блоку до 30 червня, інформує агенція AFP. При цьому Мей допускає, що Brexit може статися і раніше, якщо парламент Великобританії врешті схвалить її угоду щодо виходу з ЄС.

"Великобританія пропонує, аби відтермінування закінчилося 30 червня 2019 року. Якщо партії зможуть ратифікувати (угоду) перед цією датою, уряд проситиме, аби період відтермінування скінчився раніше", - написала Мей у листі до президента Європейської Ради Дональда Туска. У своєму листі Тереза Мей зазначила, що хотіла би бути впевненою, що Великобританія залишить блок після 46 років членства врегульовано, з угодою, аби вирішити всі політичні, безпекові і економічні питання з ЄС.

Урядове представництво оприлюднило лист Мей до Туска незабаром після того, як низка ЗМІ з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС повідомила про те, що президент Європейської Ради пропонує відкладення дня Brexit на майже цілий рік. 10 квітня лідери країн-членів Європейського Союзу зустрінуться, щоб обговорити вихід Великобританії зі складу ЄС.

Наразі датою, коли Великобританія перестане бути членом Євросоюзу, визначено 12 квітня. Днями голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Великобританії з Європейського Союзу не буде відтермінований, якщо британський парламент не схвалить угоду про Brexit до 12 квітня.

Прем'єр-міністерка Мей планувала просити у Європейського Союзу більше часу для того, аби знайти спільне рішення щодо Brexit разом із опозиційною Лейбористською партією. Мей запропонувала скласти разом із лідером опозиції план, згідно якого буде забезпечено вихід з Європейського Союзу із відповідною угодою. Після зустрічі 3 квітня Терези Мей і глави Лейбористської партії Джеремі Корбіна, сторони дійшли згоди щодо програми реалізації Brexit і виявили готовність домовлятися, аби залишити позаду невизначеність, яка пов'язана із майбутнім Brexit.