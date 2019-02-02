Мей обіцяє уникнути кордону між Ірландією та Північною Ірландією

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей знов підтвердила, що не допустить відновлення жорсткого кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія після Brexit. "Британський уряд цього не дозволить. Я цього не дозволю", - заявила вона у вівторок, 5 лютого, під час виступу у столиці Північної Ірландії Белфасті, передає агенція dpa.

Прем'єрка додала, що в угоді про вихід Великобританії з ЄС мають бути гарантії щодо так званого backstop - механізму для уникнення відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та британською провінцією Північна Ірландія. Ці норми також мають бути ратифіковані британським парламентом.

У середу, 6 лютого, Мей планує зустрітися з представниками різних партій Північної Ірландії. Після цього вона поїде до Брюсселя для переговорів з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Очікується, що головною темою переговорів стане backstop.

Наприкінці січня Палата громад британського парламенту проголосувала за те, щоб уряд поновив переговори з ЄС з метою замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop. Однак ЄС відмовляється поновлювати переговори.

Вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на кінець березня 2019 року, однак між сторонами ще немає затвердженої угоди про відносини після цього. Якщо вона не з'явиться до того часу, то відбудеться так званий "жорсткий Brexit", який, як побоюються, може спричинити великий хаос як у Великобританії, так і в решті ЄС.