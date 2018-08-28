Мей не піде на компроміси у питанні Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що вона не має намірів йти на поступки критикам всередині країни та дотримуватиметься свого плану щодо майбутніх відносин виходу з Євросоюзом після Brexit.

"Мене не змусять прийняти компроміси до пропозицій, ухвалених у Чекерсі (у липні 2018 року у заміській прем'єрській резиденції Чекерс була ухвалена стратегія щодо Brexit. - Ред.), які не відповідають нашим національним інтересам", - написала Мей у статті для видання Sunday Telegraph, що була опублікована у неділю, 2 вересня.

Британська прем'єрка додала, що наступні місяці "будуть критичними у визначенні майбутнього нашої країни" і вона "усвідомлює свою місію", цитує агентство Reuters.

Згідно із планом британського уряду, Великобританія запропонує ЄС створити зону вільної торгівлі для промислової та сільськогосподарської продукції. Але критики Мей всередині Консервативної партії, які є прихильниками повного розриву з ЄС, закидають їй, що такий Brexit означає, що частина економіки Великобританії навіть після виходу з ЄС буде регулюватися законодавством блоку.

Згідно з інформацією, опублікованою раніше виданням Sunday Times, депутати-однопартійці Мей із Консервативної партії Великобританії планують наприкінці вересня представити свій план щодо Brexit.

ЄС: Потрібні політичні рішення

Тим часом головний представник ЄС на переговорах з Великобританією щодо Brexit Мішель Барньє виключив можливість продовження переговорів з Лондоном. Як заявив Барньє в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, яке було опубліковане 2 вересня, переговори між двома сторонами мають бути завершені до середини листопада цього року.

"Нам не потрібно більше часу. Нам потрібні політичні рішення", - зауважив представник Брюсселя. За його словами, після завершення переговорів у листопаді можна буде скликати екстрений саміт ЄС. Раніше планувалося, що переговори завершаться до жовтневого саміту ЄС.

Великобританія офіційно вийде зі складу Євросоюзу наприкінці березні 2019 року. Після цього між Лондоном і Брюсселем протягом 21 місяця діятиме перехідний період. Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил Євросоюзу, платити внески в його бюджет і визнавати рішення суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.