 Мей на Генасамблеї ООН: Росія кричуще порушує міжнародне право | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2018

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Новини

Мей на Генасамблеї ООН: Росія кричуще порушує міжнародне право

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію у порушеннях міжнародного права - "від захоплення чужих територій до безрозсудного використання хімічної зброї".

Тереза Мей розкритикувала РФ на Генасамблеї ООН

Тереза Мей розкритикувала РФ на Генасамблеї ООН

Британська прем'єрка Тереза Мей, виступаючи в середу, 26 вересня, перед Генасамблеєю ООН, заявила, що Росія "кричуще" порушує низку норм міжнародного права.

"Такі країни, як Росія, кричуще порушують міжнародне право. Від захоплення чужих територій до безрозсудного використання хімічної зброї на вулицях Великобританії агентами російського ГРУ", - заявила британська прем'єрка під час свого виступу, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

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Чверть російського дипломатичного персоналу в Швейцарії працює на зовнішню розвідку РФ. Такого висновку дійшла газета Tages Anzeiger, проаналізувавши звіт швейцарського бундесрату. (16.09.2018)

Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника. (26.09.2018)

Раніше в цей же день ЗМІ опублікували інформацію щодо справжнього імені одного з підозрюваних в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері. Підозрюваний, раніше відомий як Руслан Боширов, виявився, за даними Daily Telegraph та Bellingcat, полковником російської розвідки Анатолієм Чепігою.

На початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей пізніше заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше слідство в Британії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще двоє співучасників.

Російська сторона іще не виступала перед Генасамблеєю на поточній сесії.

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Daily Telegraph та Bellingcat повідомляють, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Володимирович Чепіга і він має звання полковника.

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Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії - NYT 07.09.2018

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль співпрацював зі спецслужбами Іспанії. Найімовірніше, він допомагав у боротьбі проти оргзлочинності з пострадянського простору, пише видання The New York Times.

Russland Alexander Petrow und Ruslan Boschirow TV-Interview

Великобританія обурена "брехнею" Боширова і Петрова в ефірі RT 13.09.2018

Розповідь підозрюваних в отруєнні Скрипаля в британському уряді назвали "брехнею та кричущими фабрикаціями". Речник Терези Мей запевнив, що Боширов і Петров будуть притягнуті до відповідальності, якщо залишать межі РФ.

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