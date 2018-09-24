Мей на Генасамблеї ООН: Росія кричуще порушує міжнародне право

Британська прем'єрка Тереза Мей, виступаючи в середу, 26 вересня, перед Генасамблеєю ООН, заявила, що Росія "кричуще" порушує низку норм міжнародного права.

"Такі країни, як Росія, кричуще порушують міжнародне право. Від захоплення чужих територій до безрозсудного використання хімічної зброї на вулицях Великобританії агентами російського ГРУ", - заявила британська прем'єрка під час свого виступу, повідомляє інформагенція "Інтерфакс".

Раніше в цей же день ЗМІ опублікували інформацію щодо справжнього імені одного з підозрюваних в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері. Підозрюваний, раніше відомий як Руслан Боширов, виявився, за даними Daily Telegraph та Bellingcat, полковником російської розвідки Анатолієм Чепігою.

На початку березня 2018 року в британському Солсбері у важкому стані були виявлені екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Британська прем'єрка Тереза ​​Мей пізніше заявила в парламенті, що Скрипалі були отруєні речовиною "Новачок" (А-234), розробленою в Росії. У Москві відкинули ці звинувачення, заявивши, що всю хімічну зброю РФ знищено в 2017 році під контролем Організації із заборони хімічної зброї.

Раніше слідство в Британії стверджувало, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, а також повідомляло, що у них могли бути ще двоє співучасників.

Російська сторона іще не виступала перед Генасамблеєю на поточній сесії.