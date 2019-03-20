 Мей домагатиметься від парламенту Великобританії схвалення м′якого Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Мей домагатиметься від парламенту Великобританії схвалення м'якого Brexit

Тереза Мей докладе зусиль, щоб британські законодавці схвалили угоду щодо Brexit. Однак вона радше надасть перевагу "жорсткому" Brexit, ніж відтермінуванню виходу країни з ЄС.

Тереза Мей

Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей повідомила, що 22 березня повернеться до Лондона і продовжить домагатися від парламентарів схвалення м'якого Brexit.

Заява пролунала після того, як глави держав і урядів 27 країн Євросоюзу у Брюсселі в ніч на п'ятницю, 22 березня, погодились на перенесення терміну виходу Великобританії зі складу ЄС до 22 травня. Відтермінування уможливиться, якщо на наступному тижні Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit, погоджену в листоаді 2018 року між ЄС та урядом Великобританії.

За словами Мей, готовність глав держав і урядів Євросоюзу до перенесення Brexit задає чіткий вектор дій для британських законодавців. Водночас прем'єр-міністерка дала зрозуміти, що якщо парламент, незважаючи на всі зусилля з її боку, провалить запропоновану угоду, то аніж затягувати терміни Brexit, вона надасть перевагу виходу з ЄС без угоди. За її словами, тривале відтермінування означатиме, що Лондону доведеться взяти участь у виборах до Європарламенту, чого Мей хотілося б уникнути.

Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До того часу Великобританія повинна надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій, а також визначитися, чи брати участь у виборах депутатів Європарламенту, які відбудуться у країнах ЄС з 23 по 26 травня.

Дивитись відео 02:26

У светрі та пішки: як спікер парламенту Великобританії від журналістів "тікав" (21.03.2019)

 

DW.COM

ЄС запропонував Лондону два сценарії перенесення Brexit

Євросоюз задовольнив прохання Великобританії про відкладення Brexit та запропонував Лондону дві можливості. (22.03.2019)  

ЄС готовий перенести Brexit, якщо британський парламент проголосує за угоду

Євросоюз готовий перенести вихід Великобританії з об'єднання, але тільки якщо парламент країни проголосує за угоду про Brexit, заявив голова Європейської Ради Дональд Туск. (20.03.2019)  

Лідери ЄС обговорюють можливість перенесення Brexit

На саміті в Брюсселі лідери Євросоюзу дискутують щодо можливості перенесення Brexit. Переговори затягуються, обговорюються різні дати та умови. (21.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

У светрі та пішки: як спікер парламенту Великобританії від журналістів "тікав" (21.03.2019)  

Також за темою

Frankreich Brexit l Theresa May trifft sich mit Juncker in Strassburg

Тереза Мей попросила Євросоюз перенести Brexit на три місяці 20.03.2019

Британська прем'єрка Тереза Мей не хоче, що народ країни голосував на виборах до Європарламенту та просить ЄС перенести Brexit на 30 червня. У Єврокомісії пропонують варіанти до 23 травня або до кінця 2019 року.

Brüssel besuch Theresa May Brexit Nachverhandlungen

Тереза Мей проситиме Брюссель перенести Brexit 19.03.2019

Британська прем'єр-міністерка Тереза Мей викладе свої пропозиції у листі Дональду Туску, заявив її речник. Переговірник від ЄС Мішель Барньє сумнівається у доцільності відтермінування Brexit.

Brüssel Brexit-Gespräche | u.a. Theresa May, Premierministerin Großbritannien

ЄС запропонував Лондону два сценарії перенесення Brexit 22.03.2019

Євросоюз задовольнив прохання Великобританії про відкладення Brexit та запропонував Лондону дві можливості.

Реклама

Докладно

Мальтійський паспорт можна купити приблизно за мільйон євро. І за це в Україні нічого не буде

Подвійне громадянство в Україні: закон не один для всіх

Подвійне громадянство в Україні поза законом. Українським багатіям це не заважає купувати іноземні паспорти.  

Головний вокзал Гамбурга

Чому в пунктуальній Німеччині запізнюються потяги

Пунктуальність - одна з характерних рис німців, але не німецьких залізниць. Парадокс? DW з'ясовувала причини.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  