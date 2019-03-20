Мей домагатиметься від парламенту Великобританії схвалення м'якого Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза ​​Мей повідомила, що 22 березня повернеться до Лондона і продовжить домагатися від парламентарів схвалення м'якого Brexit.

Заява пролунала після того, як глави держав і урядів 27 країн Євросоюзу у Брюсселі в ніч на п'ятницю, 22 березня, погодились на перенесення терміну виходу Великобританії зі складу ЄС до 22 травня. Відтермінування уможливиться, якщо на наступному тижні Палата громад британського парламенту схвалить угоду щодо Brexit, погоджену в листоаді 2018 року між ЄС та урядом Великобританії.

За словами Мей, готовність глав держав і урядів Євросоюзу до перенесення Brexit задає чіткий вектор дій для британських законодавців. Водночас прем'єр-міністерка дала зрозуміти, що якщо парламент, незважаючи на всі зусилля з її боку, провалить запропоновану угоду, то аніж затягувати терміни Brexit, вона надасть перевагу виходу з ЄС без угоди. За її словами, тривале відтермінування означатиме, що Лондону доведеться взяти участь у виборах до Європарламенту, чого Мей хотілося б уникнути.

Якщо британські законодавці не зможуть затвердити договір, то ЄС згоден відкласти Brexit до 12 квітня. До того часу Великобританія повинна надати Європейській Раді інформацію про можливі сценарії своїх подальших дій, а також визначитися, чи брати участь у виборах депутатів Європарламенту, які відбудуться у країнах ЄС з 23 по 26 травня.