 Мей вимагає від ЄС поступок щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Мей вимагає від ЄС поступок щодо Brexit

Британська прем'єрка Тереза Мей чекає, що ЄС не вимагатиме поширення майбутньої ЗВТ з Великобританією, крім товарів, іще й на послуги. Крім того, під питанням - кордон з Ірландією.

Brexit - Брексіт

До початку неформального саміту ЄС в австрійському Зальцбурзі прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей закликала європейців піти на поступки в переговорах щодо Brexit. "Для отримання хорошого результату Євросоюз після того, як Великобританія вдосконалила свою позицію, повинен зробити те ж саме", - написала вона в статті для німецької газети Die Welt, опублікованій в середу, 19 вересня. Вона вважає, що на переговорах щодо зони вільної торгівлі Брюссель та члени ЄС повинні ставитися до Лондона так, як до третіх країн, зазначає AFP.

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Члени парламенту Великобританії мають вибір: або обрати запропонований Терезою Мей варіант угоди з ЄС щодо Brexit, або взагалі не мати жодної угоди, заявила прем'єр-міністерка Великобританії. (17.09.2018)

Дедалі більше політиків Великобританії виступають за проведення повторного референдуму щодо виходу країни з Європейського Союзу. Тепер до їхнього заклику приєднався й мер Лондона Садік Аман Хан. (16.09.2018)

Мей, серед іншого, вимагає, щоб майбутня зона вільної торгівлі між ЄС і Великобританією поширювалася лише на товари, але не на послуги. "Заперечення Євросоюзу з цього приводу не відповідають реальності інших переговорів про торгівлю", - пише вона у статті. Крім того, вона гостро виступила проти митного кордону між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства.

Протиріччя довкола Brexit

Великобританія та ЄС уже тривалий час намагаються домовитися щодо договору, який впорядкував би умови запланованого на березень 2019 року виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. На саміті в Брюсселі глава ірландського МЗС Саймон Ковені наголосив на важливості вирішення питання кордону з Ірландією. Цю позицію підтримує і переговірник від ЄС Мішель Барньє. Це одне з ключових питань переговорів, адже внаслідок встановлення кордону між Великбитанією і ЄС він має з'явитися і між Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу королівства. Цього обидві сторони хочуть уникнути, однак Лондон не погоджується із появою кордону всередині країни.

Президент Європейської Ради Дональд Туск не виключає і сценарію, за яким Brexit станеться без угоди між Лондоном та Брюсселем, додає dpa. "Якщо ми всі поводитимося відповідально, катастрофи можна буде уникнути", - вважає він.

Повторного референдуму не буде

Нагадаємо, Великобританія має, за правилами, залишити Європейський Союз 29 березня 2019 року, через два роки після подачі відповідної заявки. На початку вересня Тереза Мей відкинула проведення повторного референдуму щодо Brexit. Так само досі керівництво консерваторів та лейбористів відкидало можливість проведення другого всенародного голосування щодо Brexit. Однак нещодавні опитування серед британців показують, що більшість вже не хоче виходу країни з ЄС.

Тим часом вже зараз дедалі виразніше проглядаються економічні наслідки майбутнього виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. На тлі підготовки до Brexit багато банків вже залишили Лондон. Аналітики прогнозують значну шкоду від Brexit для Лондона як фінансового центру Європи і світу. Згідно з нещодавно опублікованим опитуванням, Нью-Йорк вже обігнав британську столицю як найпривабливіший фінансовий центр в світі.

  • Лілі Аллен

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Нам капець"

    "Ну що ж, мілленіали (покоління народжених у 1980-2000. - Ред.), нам реальний капець", - емоційно написала співачка Лілі Аллен. Вона додала, що давно не плакала так, як після референдуму про Brexit.

  • Елізабет (Ліз) Герлі

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Ніч гризіння нігтів

    Модель та актриса Ліз Герлі виявилася однією з небагатьох селебрітіз, які підтримали вихід з ЄС. Напередодні вона обіцяла "ані плакатися, ані зловтішатися" результатами. У Twitter вона змалювала свою безсонну ніч стеження за новинами як ніч "гризіння нігтів". А коли стали відомі результати голосування Ліз Герлі запостила: "І раптом заспівали птахи".

  • Джоан Роулінг активно підтримувала збереження членства в ЄС

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Магія не завадила б

    Авторка циклу про "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, дізнавшись про підсумки голосування, написала в Twitter: "Не думаю, що колись так сильно хотілося магії як зараз". У своєму наступному пості вона додала: "До побачення, Сполучене Королівство". На її думку, на країну тепер чекає новий референдум щодо незалежності Шотландії.

  • Oasis in Berlin

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Зупиніть планету"

    Ліам Галлахер, екс-вокаліст гурту Oasis, зранку у п'ятницю, 24 червня, твітнув: "Зупиніть планету, я зійду".

  • Еллі Голдінг

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Розбите серце

    Співачка та авторка пісень Еллі Голдінг визнала, що результати референдуму розбили їй серце. "Щиро вірю, що це одна з найбільш руйнівних речей за моє життя. Цього ранку мені страшно, як ніколи", - пояснила вона.

  • Річард Бренсон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Час лікувати рани суспільства"

    Бізнесмен, засновник групи Virgin, Річард Бренсон назвав "сумними" висновки референдуму. За його словами, кампанія була надто агресивною, тому "час лікувати рани суспільства". "Британці, надзвичайні люди, вийдуть з гідністю та єднанням", - сподівається він.

  • Х'ю Лорі в образі доктора Хауса

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Полегше на поворотах"

    Британський актор Х'ю Лорі, відомий роллю доктора Хауса, саркастично твітнув: "Вітаю, прихильники Brexit. Задній хід - туди і вниз, полегше на поворотах". Він припустив, що пиво для англійських фанатів у ЄС стрімко подорожчає.

  • Аманда Еббінгтон

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Темні дні настали"

    Зірка британського серіалу "Шерлок" Аманда Еббінгтон: "Якого дідька нам дали цей вибір - не розумію. Тепер ми геть самі. Абсолютно. Дивіться, як починається крах. Темні дні настали". Вона задається питанням, у яку країну переїхати разом з дітьми.

  • Філіп Пуллман

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    "Вистрелили в ногу"

    Британський автор фентезі Філіп Пуллман висловився жорстко: "У нас боліла голова, тому ми вистрелили собі в ногу. Голова й досі болить, проте йти ми вже не можемо".

  • Гаррі Кейн

    "Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

    Який Brexit? Передусім - футбол!

    На тлі Brexit "Євро-2016" відійшов на другий план, проте футболісти думають переважно про матчі. "Не думаю, що хтось з нас (збірної Англії з футболу. - Ред.) знає достатньо, щоб коментувати. Доведеться чекати і дивитися, що відбувається. Мені бракує обізнаності, щоб турбуватися про це, думаю, іншим гравцям також", - сказав англійський форвард Гаррі Кейн.

    Автор: Стас Соколов


DW.COM

"Нам капець": британський бомонд реагує на Brexit

У соцмережах результати референдуму розділили аудиторію, користувачі сумно жартують про "Роз'єднане Королівство". А як на Brexit відреагували британські зірки кіно, музики та спорту - у фотогалереї DW. (24.06.2016)  

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