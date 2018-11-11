 Мей виключила проведення ще одного референдуму щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2018

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Новини

Мей виключила проведення ще одного референдуму щодо Brexit

Тереза Мей виступила на захист виробленого із Брюсселем проекту угоди щодо Brexit. Без цієї угоди, за її словами, на Великобританію чекає "глибока та небезпечна невизначеність".

Тереза Мей

Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей виступила на захист проекту угоди про вихід Великобританії з Євросоюзу. Під час прес-конференції у четвер, 15 листопада, Мей наголосила, що ця угода захистить робочі місця, міжнародну торгівлю та співпрацю в сфері безпеки. "Я вірю кожною фіброю свого єства, що курс, який я визначила, є правильним для нашої країни і всього нашого народу", - наголосила Мей, цитує інформагенція dpa. Водночас Мей заперечила можливість проведення ще одного референдуму щодо Brexit, до якого закликають прихильники збереження членства Сполученого Королівства в ЄС.

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Прес-конференції передували запеклі дебати в парламенті, а також відставки кількох членів кабінету міністрів через незгоду з положеннями проекту угоди. Прем'єр-міністерка змушена здобути підтримку проекту угоди з боку парламенту, однак нині її критикує як опозиція, так і значна частина Консервативної партії. Мей застерегла, що відмова від запропонованого проекту угоди означатиме для Великобританії "глибоку та небезпечну невизначеність".

Нагадаємо, напередодні Мей заявила, що британський уряд підтримав проект угоди про вихід Великобританії з ЄС. Однак згодом стало відомо, що кілька представників уряду подали у відставку. За словами прибічників "жорсткого" Brexit, чернетка угоди "виявилася гіршою, ніж очікувалося і не відповідає обіцянкам, даним народу прем'єр-міністеркою". Консерватор Джейкоб Ріс-Могг навіть подав партії пропозицію на проведення голосування щодо вотуму недовіри Терезі Мей, що може призвести до зміни уряду.

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